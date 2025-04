Socialistas se rinden ante Tohá: PS baja a Vodanovic y entrega bandera presidencial al PPD

A menos de 24 horas del cierre de las inscripciones para las primarias presidenciales, el Partido Socialista enfrentó una encrucijada que mantuvo a su comité central debatiendo a contrarreloj: ¿respaldar o no a la candidata del PPD, Carolina Tohá? La antesala de la decisión estuvo marcada por un quiebre dentro del PS.

El conflicto se desató tras el sorpresivo gesto de la senadora y presidenta del partido, Paulina Vodanovic, quien este lunes bajó su precandidatura presidencial y llamó a la militancia a encolumnarse tras Tohá, en un acto que la exministra describió como “de generosidad”. Pero su decisión, lejos de cerrar el debate, lo abrió aún más, aunque no por mucho tiempo.

Reunidos nuevamente este martes en la tarde, los dirigentes del PS respondieron rápidamente al llamado de su timonel. Lo primero fue aceptar la renuncia a la candidatura de Vodanovic, quien, de hecho, pidió que el comité central fuera breve y sin muchas palabras. Finalmente, en un acuerdo resuelto cerca de las 19:00 horas, se definió proclamar a Tohá como la abanderada presidencial del partido.

No prosperaron las mociones para decretar libertad de acción ni para rechazar la renuncia de Vodanovic, quien —pese a su llamado— entró a la cita por Zoom con el sabor de una derrotada candidatura. Ahora, todos los sectores estarán obligados a entregar su apoyo a Tohá.

Para la senadora, hay tres moralejas tras la jornada de hoy: ‘Que yo cumplo, que el PS piensa en Chile y que el comité central se alineó con mi propuesta’, dijo a El Mostrador.

Disidencias: “Ha sido una semana fatal para el PS”

Dirigentes del partido señalan que fue clave el hecho de que los militantes Felipe Barnachea —exasesor del segundo piso de Bachelet y actual asesor del Gobernador Regional de la RM— y Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, lograran imponer su postura en el sector de la Nueva Izquierda, encabezado por el secretario general del partido, Camilo Escalona, quien no estuvo presente por un tema de salud en la reunión telemática del comité central.

Y es que, detrás del telón, sin embargo, las tensiones no cedieron hasta último minuto. Durante la noche del lunes, algunas voces internas intentaron convencer a Vodanovic de revertir su decisión. Argumentaban que Tohá no genera consenso pleno entre los socialistas. De hecho, algunos sectores consideran que la colectividad aún no ha encontrado su propia voz en esta contienda.

Más temprano, el diputado Daniel Melo fue claro al respaldar la propuesta de unidad en torno a Tohá. Pero no todos pensaron igual. El diputado Marcos Ilabaca incluso puso en la balanza a otra figura: la exministra y candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

La ausencia de Camilo Escalona no pasó desapercibida para varios miembros del comité central, ya que había sido uno de los opositores más firmes a apoyar a la exministra Tohá. De hecho, había planteado otros nombres como posibles cartas presidenciales del PS, entre ellos el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la expresidenta Michelle Bachelet; y la propia Paulina Vodanovic.

El descontento lo expresó el senador Fidel Espinoza. “Ha sido una semana fatal para el PS”, dijo a El Mostrador. En tanto, el diputado Jaime Naranjo —exmilitante socialista pero aún miembro de la bancada del PS, quien renunció por diferencias con Vodanovic— dijo: “No me gusta dar comentarios cuando un árbol caído después es hecho leña”.

La postura fue matizada por el senador Gastón Saavedra. En declaraciones a El Mostrador, el legislador del Biobío afirmó que “no hay espacio ni margen para equivocarse”. No obstante, añadió, “más allá de los yerros y otras cosas que pueden cometerse, sujetas a evaluación, lo importante que el Partido Socialista va a concurrir en el apoyo a Carolina Tohá como candidata única del Socialismo Democrático, lo que ahora da mayores posibilidades de ganar en la primaria”.

Consultado por la relación entre el partido y los parlamentarios, el senador Saavedra manifestó que en la política se requiere mucha capacidad de resiliencia y que, “más que estar con cuentas pendientes o dolores que no tienen solución, aquí hay un fin superior: el bien de los chilenos y chilenas, más allá de las cosas que pueden molestarme a mí en lo particular o a algún otro compañero o compañera parlamentaria”.

“Sumando miradas”… ¿y la DC?

Carolina Tohá, en tanto, optó por no intervenir en la interna socialista. Este martes temprano, resaltó que se trataba de una decisión interna del PS. Aun así, valoró la renuncia de Vodanovic como un acto poco habitual en política.

Más tarde, en paralelo a la reunión socialista, Carolina Tohá participó en un encuentro ciudadano en la antesala de la inscripción de su precandidatura presidencial. Posterior a aquello, ofreció un discurso de agradecimiento a sus adherentes. En ese sentido, desde la Plaza de Bolsillo Méridien, en plena alameda, en Santiago, dijo que “es hermoso ver cómo alrededor de una campaña vamos encadenando mundos distintos, sumando sus miradas”.

La abanderada del PPD ya cuenta con el respaldo del Partido Liberal y del Partido Radical. “Esta es una campaña con los pies firmes en la tierra y la mirada en alto. No vinimos solamente a confirmar nuestras creencias, venimos a ponerlas en acción”, declaró.

Cabe mencionar que al suspenso socialista se había sumado otro factor: la distancia de la Democracia Cristiana. La falange anunció su exclusión del pacto oficialista, aunque voces como Jeannette Jara y Gonzalo Winter (candidato del Frente Amplio) siguen intentando tender puentes.

Desde la otra vereda, el diputado DC Eric Aedo dejó la puerta entreabierta: “Nadie se salva solo. Es importante para la DC tener un acuerdo parlamentario con el Socialismo Democrático, pero eso hay que construirlo con unidad, dando pasos para reencontrarse con nuestros socios históricos”.

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana, encabezada por Héctor Barría sostenían reuniones al cierre de esta nota, para analizar los avances en las conversaciones con el Socialismo Democrático. El objetivo del encuentro sería explorar —o descartar— la fórmula común, tanto presidencial como parlamentaria, que permita reposicionar al partido dentro del mapa oficialista.