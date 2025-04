Mulet arremete contra Andrés Velasco, del comando de Tohá: “Es parte de los problemas del país”

El candidato presidencial por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, lanzó fuertes críticas hacia Andrés Velasco, integrante del equipo programático de la candidata oficialista Carolina Tohá (PPD), acusándolo de representar una visión neoliberal que, según él, ha contribuido a los problemas sociales del país.

“Creo que él es parte importante de las responsabilidades de las cosas que pasaron en este país, especialmente el estallido social, que obedece a decisiones no tomadas oportunamente durante los gobiernos de la Concertación”, afirmó Mulet en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Entre sus cuestionamientos, el precandidato señaló que Velasco, en su rol de ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se negó a abordar la deuda histórica de los profesores pese al crecimiento económico del país en ese periodo. Comparó esa postura con la reciente resolución de esta deuda en un contexto económico adverso, destacando la diferencia en prioridades.

“No fue capaz de pagar la deuda histórica de los profesores en un momento en que se lo exigíamos, y se negó rotundamente, y el país estaba creciendo, ahorrando recursos, y los profesores se estaban muriendo”, criticó.

Mulet se posicionó como crítico de los 30 años de políticas neoliberales en Chile, aunque aclaró que no rechaza la transición democrática, sino lo que describió como “la concentración de mercados” y “la cancha dispareja” de ese periodo. Además, destacó que su candidatura busca un modelo de desarrollo distinto, basado en soberanía agroalimentaria, descentralización y una economía verde, alejándose de las líneas políticas que atribuye a Velasco y otros exministros de la Concertación. “Para decirlo en términos muy simples, el pez más grande se come al más chico, pero en una cancha dispareja. Eso no me gustó”, dijo.

Frente a preguntas sobre posibles similitudes entre su programa y el de Tohá, Mulet insistió en que las diferencias están en el enfoque y las prioridades. Reconoció el derecho al debate en el proceso de primarias oficialistas, pero subrayó que su candidatura representa un cambio real, con énfasis en el desarrollo interno del país y en la construcción de una economía sustentable.

Finalmente, Mulet expresó que su visión es avanzar hacia una política que priorice a las regiones, los pequeños productores y la autonomía energética, marcando una clara distancia con quienes, en su opinión, mantienen una postura “casi igual a la de la derecha”.