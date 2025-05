Encuesta CEP revela cancha presidencial abierta: 52% no sabe por quién votar

La última Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada durante esta jornada, reveló que la carrera presidencial en Chile aún está muy abierta y la incertidumbre entre los votantes es significativa.

El sondeo, realizado entre el 6 de marzo y el 14 de abril de 2025, revela que un 52% de los entrevistados no sabe o no contesta quién debería ser el próximo presidente de Chile, lo que demuestra la falta de definición en la opinión pública. Es decir, la cancha está abierta para que los distintos actores políticos trabajen por captar a un electorado indeciso. Los votantes, especialmente aquellos que aún no se definen por un candidato, serán el objetivo de las campañas presidenciales.

En el marco de esta incertidumbre, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), lidera las preferencias con un 15%, seguido por José Antonio Kast del Partido Republicano con un 11% y Johannes Kaiser con un 6%.

En tanto, a pesar de que no está en la contienda oficial, Michelle Bachelet fue mencionada de forma espontánea por un 4% de los encuestados, lo que muestra que su figura sigue siendo relevante en la política chilena y que el apoyo que aún mantiene se podría trasladar a otra de las figuras del oficialismo.

Dentro de esas figuras, Carolina Tohá, la candidata del Socialismo Democrático, ocupa el quinto lugar con un 4%, mientras que Tomás Vodanovic, Jeannette Jara y Gonzalo Winter comparten un porcentaje bajo de apoyo, con un 2% y 1%, respectivamente.

En la medición, se alcanzó a contabilizar por dos días el anuncio presidencial de Tohá y también de Paulina Vodanovic (PS), quien no aparece mencionada de forma espontánea. Por otro lado, Vodanovic, pese a oficializar su negativa a una candidatura presidencial, sí aparece mencionado en este sondeo de la CEP. En la oposición, en tanto, los nombres de Matthei, Kast y Kaiser llevan en campaña antes de los márgenes de la medición de la encuesta.

También tiene un 1% Franco Parisi (PDG), que al considerarse un opositor, su apoyo se trasladará al abanderado de la derecha en una segunda vuelta, por lo que sumando los porcentajes de los mencionados nombres, la oposición tendría 33% de apoyo. Por otro lado, el oficialismo tiene un 12% de las preferencias.

Aprobación del Presidente

La encuesta también reveló un cambio en la percepción de la gestión del Presidente Gabriel Boric, que ha visto una caída en su nivel de aprobación. Actualmente, solo un 22% de los chilenos aprueba su manejo del país, mientras que un 66% lo desaprueba.

Este descenso de 8 puntos en la aprobación y el aumento de 12 puntos en el rechazo en comparación con la medición anterior (realizada en agosto-septiembre de 2024) muestra una clara disminución en la confianza de la ciudadanía hacia su gestión, especialmente en un contexto donde la seguridad y la situación económica siguen siendo temas prioritarios para la población.