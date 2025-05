El peso electoral de los votantes menores de 35 años que podría definir las presidenciales 2025

La participación en las elecciones municipales y regionales 2024 fue una de las más altas desde el retorno a la democracia, alcanzando el 84,9%, con más de 13,1 millones de votantes, lo que es atribuible principalmente al voto obligatorio y la inscripción automática, que, aunque implementados previamente, exhibieron su impacto de forma evidente en esa elección.

En tal sentido, la segmentación del padrón electoral chileno (15.450.377 habilitados en los últimos comicios) resulta gravitante para comprender la evolución de los votantes y los factores que pueden incidir en las preferencias de la próxima elección. Información clave para proyectar las estrategias en el despliegue de los candidatos presidenciales.

Uno de los datos relevantes es la composición etaria de quienes acudirán a las urnas en los procesos electorales de este año, donde según los datos entregados por el último Censo 2024, aproximadamente más de un tercio de la población habilitada para votar está compuesta por menores de 35 años. Es decir, chilenos y chilenas que nacieron a partir de 1990.

Por lo mismo, la focalización de los mensajes de acuerdo con intereses generacionales podría ser una estrategia determinante para captar a los más de 5 millones de votantes entre 18 y 35 años.

La adhesión y movilización de segmentos

Los candidatos “hablan por otros códigos, no el código de edad”, dijo el sociólogo y director de TúInfluyes, Áxel Callís, quien en conversación con El Mostrador afirmó que los votantes menores de 35 alcanzarían cerca del 42% del padrón, pero que “las agendas y relatos de campañas se han centrado en temáticas generales como delincuencia y economía”, y no apuntan a públicos en particular.

En el caso de las primarias oficialistas, la última encuesta Data Influye, de abril de 2025, muestra que el segmento etario entre 18 y 34 años manifiesta mayor preferencia hacia la candidatura de Gonzalo Winter (FA). En el caso de la carta del Partido Comunista, Jeannette Jara, logra una mayor adhesión de votantes entre 35 y 54 años. Por otro lado, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, obtiene más apoyos de los mayores de 55 años.

“El problema que tienen los candidatos de la primaria es que una cosa es qué segmentos te apoyan y otra cosa son los segmentos que se movilizan a votar. El segmento de Tohá vota más, pero son muchos menos. Y el segmento de Winter, cuando se moviliza –por ejemplo, como en la segunda vuelta de Boric– gana, porque son más”, advirtió Callís.

En esa línea, el experto electoral también señaló que, en el marco del oficialismo, “el único que está haciendo algo como para ese segmento (joven) es Winter. En general, para tener una opinión hay que cruzar las agendas que tienen. Y las agendas son súper generales. Son transversales”.

“Yo diría que la primera elección donde se empezó a hablar de jóvenes fue en 2017. Todo para atrás, sobre todo antes del 2013, eran elecciones enfocadas en los adultos mayores, porque eran los que votaban y los que estaban inscritos. Los jóvenes eran el 9% del padrón antes de la inscripción automática. Y, por lo tanto, nadie hablaba de los jóvenes”, agregó.

El factor de la comunicación emocional y digital

El que una parte importante del padrón esté compuesta por menores de 35 años, ha acelerado el cambio en las estrategias electorales, donde el uso de los recursos digitales y el despliegue en redes sociales han ido progresivamente ocupando un lugar central en las campañas.

Para el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la UCEN, Marco Moreno, es un factor que obliga a los candidatos y a sus comandos a centrar sus propuestas en este grupo etario, lo que implica una comunicación digital efectiva para movilizar activamente a dicho electorado, segmentando los mensajes en propuestas para estos sectores más jóvenes.

“Cuáles son sus intereses, cuáles son sus demandas en temas de salud, educación, eso sería la base para poder estructurar los distintos mensajes. (…) El manejo emocional, creo, es decisivo para transformar los intereses de este grupo etario en votos, como lo demostró, por ejemplo, Boric en el 2021. Por lo tanto, es un factor que puede ser importante en los resultados de noviembre de este año”, afirmó.

Asimismo, Moreno agregó que las emociones son cada vez más un factor de decisión desde el punto de vista electoral. “Se dice que las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales, porque la gente no vota racionalmente, sino que vota en función de lo que son sus sentimientos o lo que son emociones como el miedo, que lleva a la gente a votar para buscar protección. Por lo tanto, el componente emocional influye en la percepción de los candidatos, en la movilización de los votantes y en la viralidad de los mensajes”, aseguró.