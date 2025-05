Senador Espinoza (PS) citará a ministro Grau por errores de subsecretario en ley de fraccionamiento

El presidente de la Comisión Mixta de Fraccionamiento, senador Fidel Espinoza (PS), anunció la citación del ministro de Economía, Nicolás Grau, para el próximo martes, tras la polémica por el reconocimiento de errores en los datos presentados durante la tramitación de la Ley.

Esta mañana el titular de la cartera afirmó en Radio Bío-Bío que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, “más allá de las intencionalidades que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó era un dato que no correspondía“. No obstante, reiteró que en el caso no existió una intencionalidad por parte de Salas.

“El ministro Grau tuvo una ausencia absoluta durante todos los meses que discutimos esta ley. No participó en ninguna de las sesiones de la Comisión de Pesca del Senado que presidí. Fue irresponsable, negligente y hoy es el principal causante de los problemas que esta situación está generando”, afirmó Espinoza.

El senador por Los Lagos aseguró también que el Ejecutivo cambió varias veces su propuesta sobre la fracción de la merluza común, provocando incertidumbre en el sector. “Qué vergüenza que hoy pretenda responsabilizar al mundo parlamentario. Fue el gobierno quien propuso inicialmente un 57%-43% a favor de la industria y luego se dio vuelta tres veces. Eso no es culpa del Congreso, sino del propio ministro”, sostuvo.

“Si el ministro no da la cara el martes y no asume su responsabilidad, simplemente no seguiremos tramitando el proyecto de fraccionamiento, que es fundamental para la pesca artesanal e industrial del país”, sentenció.

Los cuestionamientos no vinieron sólo en voz de Espinoza: “En el Senado logramos una buena ley de fraccionamiento, especialmente para pesca artesanal de Atacama. Chile ya tiene una ley de pesca corrupta. Ahora tendrá una de fraccionamiento manchada por la incompetencia. Esto daña la confianza con el gobierno”, afirmó la senadora por Atacama Yasna Provoste (DC) a través de su cuenta de X (anterior Twitter).

En el Senado logramos una buena ley de fraccionamiento, especialmente para pesca artesanal de #Atacama. Chile ya tiene una #leydepesca corrupta. Ahora tendrá una de fraccionamiento manchada por la incompetencia. Esto daña la confianza con el gobierno. https://t.co/mxcUysNesI — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) May 9, 2025

Igualmente David Sandoval (UDI) calificó como “gravísima” la admisión de Grau. “Tan gravísima que, tal cual como este propio Gobierno señalaba la ilegitimidad de la ley de pesca, la necesidad de darle sustento moral a la ley, aquí, basado en todos los problemas que están por todos conocidos respecto de la actual ley de pesca, lo que ha hecho el Gobierno lisa y llanamente ha sido prácticamente darle también ilegitimidad a una norma legal. Porque pensamos todos que estamos hablando sobre informaciones objetivas y no sobre informaciones falsas, y esto evidentemente le resta absolutamente legitimidad”, recoge el medio Emol.

Un paso más dio el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien exigió la salida de su cargo tanto de Salas como de Grau, “porque con la información que se entregó se tomó una decisión que está afectando a miles de personas respecto de la estabilidad laboral en la región del Bío Bío, especialmente a mujeres. Por eso nosotros no descartamos ninguna acción, porque esto no puede quedar impune”.