Víctor Maldonado y el caso ProCultura: “No veo al Gobierno sobrepasado”

El sociólogo y exsubdirector de la Secom, Víctor Maldonado (DC), conocido por su aguda ironía en sus reflexiones, sostiene que la situación que enfrenta La Moneda por el Caso ProCultura y la arista que conduciría a dineros usados en campañas no da para una crisis, sino que es una situación delicada que el Gobierno maneja con serenidad, porque no hay pruebas que afecten directamente a Boric.

El exasesor del Segundo Piso del primer Gobierno de Bachelet dice que se nota el alejamiento de Miguel Crispi de La Moneda y que, cuando sus asesores operan en el anonimato, se fortalece al Presidente.

Cuestiona al Frente Amplio por defender a su líder, manifestando que habría una especie de espionaje político mediante las escuchas telefónicas del caso Fundaciones. “Actúan con temor y muy agresivamente”, advierte.

-¿Cuál es su evaluación de la actuación de La Moneda para enfrentar la crisis en el caso ProCultura?

-Yo tengo la idea de que La Moneda, me refiero al Segundo Piso y al Presidente Gabriel Boric, están ordenados y se ha protegido bien en esta vuelta al Mandatario, a diferencia de una serie de otros episodios delicados.

-¿Por qué cree que se ha logrado mantener el orden?

-Porque el Presidente no ha caído en sus peores errores, que siempre implican improvisación, cuando confunde ser natural y espontáneo con enfrentar algo correctamente. En este caso, se ha cuidado mucho de no mostrar alguna acción espontánea. Mientras él se mantenga ordenado se mostrará bien. Yo creo que Boric no se va a ver afectado ni remotamente en términos legales y jurídicos. Estos aspectos de las campañas que tienen que ver con el financiamiento son de los que más atención se les pone siempre, porque se sabe que posteriormente siempre van a estar bajo la lupa.

-En lo político…

-En lo político, puede que Boric sufra una merma, pero será mínima. Esto no significa que sus aliados, y particularmente el Frente Amplio, estén siendo igual de ordenados e inspirados. No, creo que ellos sí cometen muchos errores. Por ejemplo, la estrategia diseñada por el Segundo Piso consiste en decir: “Pasen, vean lo que quieran, estamos abiertos a la investigación. Como Presidente, soy un colaborador y la puerta está abierta, estoy tranquilo”. Eso es lo que tiene que hacer Boric.

“La Moneda se salva, el Frente Amplio paga costos”

-¿Y el Frente Amplio le parece está en desorden y el caos?

-Boric está ordenado, tranquilo. El Frente Amplio se está protegiendo de manera muy agresiva. Eso es una muy mala estrategia. Es una situación en la que el ámbito de lo que está en discusión se tiene que tratar de acotar al mínimo. Focalizar. Este es un asunto de platas. Hay que preguntarse: “¿Se tiene pruebas? ¿Tiene con qué buscar? ¿Hay antecedentes que a usted le constan? ¿Tiene documentos?”. Si no tiene nada de eso, no tiene caso que tratar. Entonces, La Moneda espera que la acusación se ahogue sola, por falta de aire, de oxígeno.

En cambio, el Frente Amplio agudiza el tema confrontando a quienes están en el proceso judicial. Pueden tener toda la razón; el fiscal puede ser tendencioso políticamente, pero nada de eso importa, porque está jugando su rol y no ha salido del rol que le corresponde. Por lo tanto, no puede ser atacado por hacer su trabajo. Creo que ahí el Frente Amplio abre temas, incorpora aristas, agrega agresividad, se pone al límite de lo que es aceptable políticamente y muestra temor. En el fondo, muestra temor. O se siente muy agobiado por los temas que lo alcanzan. Como sea, creo que La Moneda se salva, el Frente Amplio paga costos.

-¿Ese temor o agresividad del Frente Amplio parece sospechoso?

-No, no tiene nada de sospechosa, es delatora, pero digamos, quien acusa, se acusa.

-¿Eso da verosimilitud a la idea de que hubo desvíos de plata de ProCultura para algún tipo de campaña del Frente Amplio?

-Lo que pasa es que agudiza el espíritu nacional de la sospecha. Siempre se piensa que la política oculta algo malo y corrupto. Porque simplemente el partido del Presidente se refiere agresivamente al tema y quien se defiende mucho no puede ser porque no le importe o sea un completo inocente. Yo creo que es una mala defensa.

La Presidencia que calla mucho y habla poco es la mejor defensa. Porque al escuchar a Boric, ¿qué puedes decir? Nada. No tienes cómo continuar en la sospecha. Si él dice: “Yo colaboro, me quedo callado, no atacaré a nadie”, ¿qué vas a decir tú? El Presidente está protegido por sus propias palabras y está protegido por sus propias palabras porque no es espontáneo. Vale decir, trabaja en equipo y en colaboración con su Segundo Piso, que siempre trata de defenderlo, pero no siempre lo lograba.

“Elizalde no está en su mejor desempeño”

-El vicepresidente Álvaro Elizalde mencionó que la democracia se ponía en peligro cuando la Justicia se politizaba. ¿Qué opina?

-Es una mala defensa, porque al ampliar el tema no lo estás minimizando. Así que yo encuentro que en esta ocasión Elizalde no está en su mejor desempeño. Lo que transmite es que nuevamente pone el acento donde no hay que ponerlo. Si él dice que la democracia peligra cuando la Justicia se politiza, significa que, en algún sentido, la Justicia, el fiscal, o lo que sea, están siendo permeados por actores políticos o por tendencias políticas. Pero eso amplía el tema y hace que la derecha entre a defender, no defenderse, sino que defender la Justicia haciendo su trabajo.

O sea, pone a La Moneda a la defensiva. La Moneda no tiene que estar a la defensiva, tiene que dejar que las cosas pasen, que fluya el caso tranquilamente, porque es muy difícil que alguien pueda probar algo en platas políticas. Muy, muy difícil.

-Esta es la primera crisis del Segundo Piso sin Miguel Crispi. ¿Se han notado elementos distintos?

-Sí. Aunque primero debo aclarar que no estoy seguro de que sea una crisis. Es una situación delicada que debe manejarse bien, pero no veo al Gobierno sobrepasado ni angustiado. Lo veo templado, lo veo sereno. Esto implica que ellos saben que las pruebas y lo que se tiene no tocan a Boric. Lo rondan, lo rodean, lo cercan, pero no lo tocan. Y con esa certeza, él está tranquilo. Entonces, tengo la impresión de que, sin Crispi, el que era, como se dice, el encargado de proteger a Boric, estaba él mismo indefenso. Ahora en el Segundo Piso no están desgastándose protegiendo a nadie en el Segundo Piso.

Si uno pregunta hoy “dígame un nombre de alguien del Segundo Piso”, la gente no sabría a quién mencionar. Entonces, al Segundo Piso lo protege el anonimato, y este es una extensión del Presidente. Ahora, el grupo de asesores no tiene figuras que resalten, que es exactamente lo que se requiere en el Segundo Piso: desaparecer para fortalecer al Presidente. Por lo tanto, yo veo que vuelve a ser un terreno de apoyo sin contraindicaciones y sin puntos débiles.

-¿Se refiere a pruebas mencionadas en la conversación de Boric con la psiquiatra Josefina Huneeus?

-No. Como dijo Kast, potencialmente esta es la mayor crisis que un Presidente haya tenido nunca. Sin embargo, eso es si se prueba; pero resulta que, en el manejo de la plata de una campaña, tú alejas al candidato lo más posible del conocimiento en detalle de los fondos de campaña, entonces no lo vas a rozar.

Creo que la intención de la derecha es desgastarlo, quitarle prestigio, cercar al Gobierno e impedir que las primarias sean importantes para alguien. Es más una tarea de socavamiento que de enfrentamiento directo. No van a hacer algo como una acusación constitucional, porque en ese mismo momento la campaña se les vuelve en contra. Entonces, solo lo van a socavar.