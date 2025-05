Gobernador Orrego niega financiamiento de su campaña a través de ProCultura

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, abordó este miércoles los cuestionamientos sobre el financiamiento de su campaña tras las recientes revelaciones del caso ProCultura.

Este caso involucra fondos otorgados al programa “Quédate”, liderado por el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y cercano a Orrego, desde el Consejo Regional Metropolitano.

Orrego aseguró que en diciembre pasado declaró voluntariamente ante la Fiscalía y respaldó el levantamiento de su secreto bancario, el cual fue realizado sin que él lo solicitara. “Si el fiscal me hubiera pedido que levantara el secreto bancario, lo hubiera hecho gustoso. Celebro que se haya hecho porque demuestra lo que siempre he dicho: soy una persona que vive de su sueldo, como la mayoría de los chilenos. Esto quedó comprobado al revisar mis cuentas”, afirmó.

Además, Orrego señaló no tener problema en que se examinen sus finanzas, enfatizando: “El que nada hace, nada teme”.

La autoridad también dirigió críticas al medio Ex-Ante por publicar una nota titulada “ProCultura: UAF detecta operaciones por casi $800 millones en efectivo de Claudio Orrego previo a su elección”. Orrego calificó la información como falsa, asegurando que su campaña fue financiada únicamente con créditos públicos.

“La plata que usé en mi campaña proviene de créditos públicos. Si alguien tiene una prueba contraria, que la muestre. No basta con tirar un titular falso y malintencionado para ensuciar. Nunca en mis 35 años de carrera política me habían imputado algo tan grave como lo que hizo Ex-Ante, y no lo voy a dejar pasar”, concluyó.