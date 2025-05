Subsecretario Salas y error en entrega de cifras de captura de merluza: “No hubo mala fe”

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, asumió la responsabilidad por el error en las cifras sobre la captura de merluza entregadas en la comisión mixta que revisa el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero.

En la sesión del 7 de mayo, se presentó información correspondiente a septiembre de 2024, que no reflejaba la situación de todo el año. En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Salas explicó que el error fue imputable a su gabinete, aclarando: “No hubo mala fe. Prueba de ello es que no favorecía a un sector por sobre el otro”, es decir, artesanales sobre industriales y viceversa.

Durante su intervención, Salas destacó que el Ejecutivo tiene la obligación de corregir errores y ser transparente. “El Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información correcta para la toma de decisiones, tiene la obligación de corregir y tiene la obligación de reconocer desde dónde surge la falla. Eso es lo que hicimos el día de ayer”, afirmó.

Además, aclaró que el propósito del Gobierno es buscar una “distribución equitativa del recurso, haciendo justicia con un sector que se encontraba postergado, como es el sector artesanal, pero también planteamos desde un comienzo que nuestro objetivo no es afectar los empleos ni generar una crisis en el sector de la industria”.

Sobre el impacto del error en la discusión legislativa, Salas explicó que la confusión generada no debería desviar el enfoque principal. “La información desactualizada no daba cuenta efectiva de cuál era la situación real de desembarco del recurso durante todo el año 2024, pero no favorecía a ningún sector en desmedro de otro”. También destacó la importancia del contexto histórico de esta discusión: “Es la primera vez que hacemos una discusión legislativa pesquería por pesquería, territorio por territorio, de manera abierta y por canales de televisión”.

Finalmente, Salas lamentó el traspié, especialmente tras el avance significativo en otras áreas del proyecto. “Esto es como cuando estamos jugando los minutos finales de la cancha y se nos genera esta situación que era completamente evitable. Lo conversamos con mi gabinete, buscamos dónde estuvo el problema, lo reconocimos inmediatamente, y a mí me corresponde asumir la responsabilidad por haber planteado esta información”, concluyó.