Test de Cooper reprobado: Fiscal Nacional reasigna caso ProCultura tras lapidario fallo

La Fiscalía Nacional —encabezada por el fiscal Ángel Valencia— decidió reasignar la investigación del denominado caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, tras el contundente fallo de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, que declaró ilegales las diligencias intrusivas realizadas en el marco de la causa y asestó un duro golpe al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Este viernes, el tribunal de alzada comparó las escuchas ilegales efectuadas con vulneraciones de garantías fundamentales propias de la dictadura militar. Los ministros calificaron las acciones lideradas por Cooper como una “ilicitud de manual” y criticaron duramente tanto a la fiscalía como al Juzgado de Garantía de Antofagasta por su actuar en el caso.

La resolución judicial destacó la falta de diligencia al no identificar que las escuchas telefónicas afectaban a una persona distinta al imputado, Alberto Larraín, señalando que “resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina (de Josefina Huneeus) y no masculina”. Además, cuestionó que la fiscalía bajo el mando de Cooper actuara “como policía” y no ajustara sus actuaciones a la legalidad vigente.

Ante la gravedad de estos hechos, el fiscal Valencia, en uso de las facultades que le confiere la ley, resolvió reasignar la causa a la Fiscalía Regional de Antofagasta—liderada por Juan Castro Bekios—, considerando que el primer hecho investigado ocurrió en dicha región. Asimismo, solicitó al fiscal Cooper un informe detallado sobre los puntos observados en el fallo judicial.

“Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público”, señaló el ente persecutor en un comunicado. Y añadió: “El compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal”.

Cabe mencionar que el fiscal Cooper, además, enfrenta una solicitud de remoción por su rol en el caso Sierra Bella. El “test” que deberá enfrentar Cooper no será para evaluar su estado físico, sino por las acusaciones que pesan en su contra por el manejo de ambas causas, donde los intervinientes han puesto en tela de juicio diversas diligencias, donde se le atribuye al persecutor un manejo negligente, interceptaciones ilegales –entre otras faltas–, poniendo en duda incluso su idoneidad al interior del Ministerio Público.