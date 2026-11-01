Llamada Kast-Reino Unido tensiona el mapa en el Atlántico Sur

Pese al bajo perfil en La Moneda, el pasado 23 de octubre, el Gobierno británico confirmó oficialmente que su primer ministro, Andy Burnham, conversó telefónicamente con el Presidente chileno, José Antonio Kast, sobre temas de defensa, seguridad, ciencia y comercio.

La versión oficial británica intentó presentar el contacto como un intercambio cordial sobre ambiciones compartidas para fortalecer la relación entre ambas naciones y explorar oportunidades comerciales no explotadas. Sin embargo, detrás de la retórica sobre inversiones e infraestructura, el fondo del diálogo de alto nivel revelaba una compleja maniobra geopolítica en el Atlántico Sur.

Lo que las diplomacias prefirieron no enfatizar es que el jefe del Gobierno británico planteó expresamente el interés de Londres en que los habitantes de las islas Malvinas/Falkland puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. El comunicado oficial omitió señalar que se haya acordado una posición conjunta respecto del buque Danstar.

La nota oficial, sin embargo, cerraba precisando una sutileza: que ambos gobernantes esperan volver a hablar pronto. El fortalecimiento de la relación estratégica con Chile se produce en medio del conflicto económico con Argentina por la explotación petrolera y la defensa británica de los intereses de los isleños. Además, en materia de defensa, ambos líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile colaboren para modernizar sus capacidades de defensa, un anuncio sensible que resuena en toda la región.

Pero la verdadera noticia pocas veces se encuentra en las declaraciones gubernamentales. Mientras Downing Street guardaba reserva sobre los detalles operativos, el sitio especializado MercoPress reveló un aspecto omitido por el comunicado oficial: una agenda de cooperación naval y militar en Chile programada para diciembre. En efecto, una delegación británica participará en la ExpoNaval, que comienza el 1 de diciembre en Espacio Riesco, y que estará enfocada en nuevas formas de guerra marítima y aérea, drones y sistemas no tripulados.

Entre los asistentes confirmados a la cita figuran el ministro de Defensa, Fernando Barros; Sir Antony Radakin, almirante retirado y exjefe del Estado Mayor de la Defensa británica, así como Andrew Gee, vinculado al Royal United Services Institute (RUSI), el centro de estudios sobre defensa más antiguo del mundo. Esta colaboración militar evidencia una coincidencia temporal clara entre el fortalecimiento de los lazos bilaterales y el aumento de las tensiones diplomáticas.

Para entender el cuadro completo hay que mirar más allá de Santiago y Londres. El mismo viernes 23 de octubre, Burnham sostuvo otra sensible conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, abordando explícitamente el proyecto petrolero Sea Lion, las medidas de Argentina y las consecuencias económicas de lo que Londres considera acciones coercitivas trasandinas. A esto se suma que el pasado jueves 29 de octubre, el gobierno británico de las islas presentó un plan económico para el periodo 2026-2030 que choca con los intereses argentinos. El programa contempla administrar los futuros ingresos petroleros de al menos dos proyectos en desarrollo, mediante un fondo soberano, y dio inicio al diseño de normativas sobre emergencias ambientales en plataformas marítimas.

Mientras tanto, Argentina intenta frenar el proyecto Sea Lion y Chile prepara la apertura de la ruta comercial Punta Arenas-Puerto Stanley con el buque Danstar. El viaje inaugural de la nave, contemplado para noviembre, enfrenta la amenaza explícita de ser interceptado por la Prefectura Naval de Argentina, incluso cuando al salir del estrecho de Magallanes ingrese a aguas internacionales.