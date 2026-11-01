La Moneda ahonda ruptura con Silva: su video explicativo “el Presidente lo consideró gravísimo”

A casi dos días de la salida de Luis Silva del Ministerio de Justicia, La Moneda transparentó un quiebre importante con el exconvencional. El subsecretario general del Gobierno y vocero, Gonzalo Arenas, acusó que el video del exsubsecretario de Justicia provocó un quiebre de confianza total respecto del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del Ejecutivo completo.

“Lo que ocurrió nos sorprendió a todos. Al subsecretario, hay que dejar en claro, no lo sacan por el tema de las firmas y los decretos, no lo sacan para aplacar esta crisis. Lo sacan por una razón muy concreta: dio un vodeo sin avisar y poner en alerta al gobierno, menos al ministro”, advirtió hoy en Mesa Central, subrayando que el registro —en donde aseguró que su firma a los decretos que concedió las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad atendía al criterio instaurado por el propio Rabat y no a uno propio— fue interpretado “como que era una especie de deslinde de responsabilidades, y eso el Presidente lo consideró gravísimo“.

Y si bien descartó que la decisión de remover a Silva del cargo respondiera a un castigo a la deslealtad, sí planteó que “un equipo de esa forma, quebrado, no puede seguir funcionando. ¿Qué confianza puede tener un ministro o un Gobierno en un subsecretario que va a hablar por la prensa sin contarle al Gobierno? Somos un equipo y, por lo tanto, ese tipo de actitudes en un Gobierno no se pueden tolerar”

Aun más, desclasificó que, al inicio del proceso de la crisis por la rebaja de penas, el diseño comunicacional era que la vocería recaería exclusivamente en el ministro, por lo que ninguno de los dos subsecretarios debía hablar sobre el tema.

Las declaraciones de Arenas marcan un contraste evidente al tono con que el que Palacio había abordado, hasta ahora, la salida de Silva. El mismo viernes, Rabat hizo un sentido reconocimiento a su labor: “Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte. Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos”, escribió en su perfil de X (anterior Twitter).

Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte. Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos. — Fernando Rabat (@MinistroRabat) October 30, 2026

Actitud que había correspondido el “Profe Silva”: a través de una declaración de prensa, la exautoridad agradeció al Presidente Kast “por la confianza que me dio y la oportunidad de haber trabajado junto a él durante todo este tiempo desde el Ministerio de Justicia”.

“Quiero también remarcar los importantes logros que se han estado realizando desde este Ministerio y desearles al ministro [Rabat] y a todo su equipo lo mejor en lo que les queda de la gestión de Gobierno”, añadió.

Pero la separación entre Gobierno y Silva no se agotó en los decretos que beneficiaron a abusadores sexuales: Arenas también abordó el pronunciamiento de Silva, aún como subsecretario, a favor de la rebaja de penas de exagentesde la Central Nacional de Informaciones (CNI). Entre ellos se encuentra el caso de Patricio González Cortez, condenado a 10 años y un día por la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestrados en 1987 por el cuerpo de inteligencia, y del cual El Mostrador dio cuenta el pasado 7 de octubre.

“Esa parte del subsecretario Silva habría que preguntársela a él (…) Es raro, nos extraña, pero por algo ya no está en el Gobierno“, aclaró, aunque sin atender a que su salida fue por la polémica desatada por su video, no por el criterio.

Rabat enfrentado al “relato político” de la oposición

En la antesala al ingreso de la acusación constitucional en el Congreso al ministro Rabat, Arenas abordó también el clima del debate político y, respaldando al titular de Justicia, apuntó a que su salida del gabinete no aportaría a la solución de la crisis.

“[Sacar a Rabat] no va a ayudar en nada a la solución. El Presidente le ha encargado que sea parte de la solución en forma rápida, y por lo tanto, que consiga el objetivo político. Porque además, aunque le pidiera la renuncia al ministro, esta acusación seguiría“, dijo el vocero del Ejecutivo.

En esa línea, relató que al interior de La Moneda anticiparon desde un primer momento que la crisis tomaría eventualmente un cause a través del Congreso: “No hay que ser adivino para darse cuenta que aquí se había puesto un objetivo político en la oposición. Teníamos muy claro que iban a empezar a salir antecedentes de a poco, porque estos ataques políticos se hacen pensados, meditados“. Algo que, teorizó, se nutre de un “relato político” orquestado desde la oposición, argumentando que la ley que permitió los decretos lleva en funcionamiento dos décadas, y la excepción que beneficia a condenados por crímenes sexuales cinco años.

“Por lo tanto, se trata de culpar al ultimo que firmó. Yo considero que eso es armar un relato político”, anotó, adelantando que, de tener que dar cuentas ante el hemiciclo, “el ministro Rabat va a dar cuenta de cada razonamiento y cada caso (…) y puedo asegurar que en cada caso hay razones fundadas y de buena fe para la aplicación de esos decretos”.