Leiva (PS) insiste en AC contra Rabat incluso si renuncia: “precedente nefasto”

El diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, defendió la decisión de la oposición de avanzar con una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la polémica rebaja de condenas a 56 personas, principalmente sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El parlamentario afirmó que la ofensiva podría continuar incluso si el secretario de Estado abandona su cargo.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Leiva reconoció que una eventual renuncia de Rabat obligaría a discutir la continuidad de la acusación, pero enfatizó que existe una decisión unánime de las bancadas de oposición de impulsarla.

“La decisión de las bancadas, unánime, es avanzar en una acusación constitucional porque los hechos, además de una infracción –a nuestro juicio–, legal y constitucional, son gravísimos”, sostuvo.

El parlamentario agregó que permitir la liberación anticipada de personas condenadas por violación y abuso sexual contra menores de 14 años mediante decisiones administrativas les parece “brutal”, más allá de las responsabilidades políticas y éticas involucradas.

Oposición exige antecedentes al Gobierno

Leiva cuestionó que el Ministerio de Justicia todavía no haya entregado todos los antecedentes relacionados con los decretos de reducción de condenas, documentación que considera indispensable para fundamentar jurídicamente la acusación constitucional.

Según explicó, la sesión especial realizada el miércoles en la Cámara de Diputados tenía precisamente ese objetivo, además de conocer las medidas que adoptaría el Ejecutivo para proteger a las víctimas de los condenados beneficiados.

“No sucedió nada de eso”, afirmó, criticando tanto la falta de documentación como la ausencia de respuestas sobre las medidas de resguardo.

El diputado también planteó interrogantes sobre el alcance de las decisiones administrativas. “¿Existen más decretos que dejan libres a violadores de niños o violadores de derechos humanos? Eso no lo conocemos”, señaló.

“Un precedente nefasto”

Consultado nuevamente sobre la conveniencia de mantener la acusación constitucional si Rabat deja el Ministerio de Justicia, Leiva reafirmó su postura.

“Vale la pena, porque a nuestro juicio, tenemos la convicción de que la infracción legal y constitucional sienta un precedente nefasto”, aseguró.

De esta manera, el legislador insistió en que la eventual salida del ministro no resolvería necesariamente los cuestionamientos que sustentan la ofensiva parlamentaria, cuyo avance sigue condicionado a la obtención de los antecedentes solicitados al Ejecutivo.