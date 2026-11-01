Vallejo exige salida de Rabat y acusa a Kast de respaldar a un ministro que “ha mentido”

La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió contra el Presidente José Antonio Kast por mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La exsecretaria de Estado acusó al titular de la cartera de mentir, ocultar información y modificar sus versiones sobre lo ocurrido.

“Es realmente es incomprensible cómo es posible que el Presidente José Antonio Kast siga respaldando políticamente a un ministro que ha mentido, que ha cambiado las versiones, que ha ocultado información, que ha entregado información parcial”, sostuvo Vallejo en conversación con radio Nuevo Mundo, según consignó La Tercera.

La exministra cuestionó, además, que el Gobierno intente atribuir responsabilidades a la administración anterior y sostuvo que el Mandatario debe asumir las consecuencias políticas de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.

“Lo correcto es que el Presidente de la República haga valer las responsabilidades políticas ante el gran error cometido, y hasta el momento eso no ha sucedido”, afirmó.

Cuestionamientos a la salida de Luis Silva

Vallejo también puso en duda las razones detrás de la salida del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, quien dejó su cargo después de difundir un video en el que explicó su participación en la firma de algunos decretos de rebaja de penas.

“La salida del subsecretario Silva, el subsecretario de Justicia, más se debió a que grabó una especie de vocería, un comunicado por video no autorizado por el ministro, pero no por la gravedad de los hechos que cometieron”, aseguró.

La exvocera acusó que el Ministerio de Justicia modificó el criterio aplicado durante los últimos cinco años, pasando de rechazar solicitudes de rebaja de condenas a aprobarlas administrativamente, sin esperar una resolución judicial que lo ordenara.

En ese sentido, sostuvo que la magnitud de las consecuencias para las víctimas, sus familias y el sistema de justicia exige una respuesta que vaya más allá de las disculpas del Ejecutivo o de la salida de un subsecretario.

“Una crisis que está impactando la credibilidad en el sistema”

Vallejo advirtió que la controversia constituye una crisis política para el Gobierno, pero enfatizó que sus consecuencias trascienden el conflicto entre las autoridades.

“Es una crisis que está impactando la credibilidad en el sistema, que está afectando a las víctimas, por sobre todo, y de la cual el Presidente de la República no se puede desprender”, afirmó.

Finalmente, rechazó que el Ejecutivo presente lo ocurrido como un problema estructural del Estado. A su juicio, ese argumento busca diluir las responsabilidades de quienes adoptaron las decisiones cuestionadas.

La exministra insistió en que existe un error político de magnitud que no ha tenido las consecuencias correspondientes y reiteró que la permanencia de Rabat en el gabinete es responsabilidad directa del Presidente Kast.