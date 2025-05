Encuestas divididas tensionan campaña en la derecha: Matthei y Kast se muestran los dientes

En público se abordó poco. Sin embargo, en espacios más privados de la centroderecha hubo una serie de análisis a la medición de Cadem, que mostró, por primera vez, a la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un empate con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en la categoría de intención de voto espontáneo (17%) de primera vuelta.

Si bien el mismo fin de semana el sondeo de Criteria arrojaba un triunfo de Matthei por nueve puntos sobre Kast, en los tres partidos de Chile Vamos el corolario fue similar: “Es una invitación a no relajarse y estar activo en la campaña, aun cuando se esté ganando”. Un sector del bloque opositor pone énfasis en “no dormirse en los laureles, porque la distancia podría acortarse al caer Johannes Kaiser”.

“Las dos encuestas que conocimos el domingo entregan resultados disímiles. En Criteria, Evelyn Matthei se fortalece; en Cadem, se muestra un empate. Seguir trabajando es la tarea”, comenta a El Mostrador el expresidente del Senado José García Ruminot (RN).

La diputada Ximena Ossandón agrega: “Evelyn Matthei sigue ganando en todos los escenarios de segunda vuelta. Que esté empatada en mención espontánea con Kast nos debe, más que preocupar, ocuparnos. Hay que seguir adelante y no dejarnos estar”.

Mientras en el Partido Republicano había ambiente de festejo por su abanderado, en la centroderecha, eso sí, no tienen una explicación precisa del registro, consideran que no es representativo y advierten que, luego de presentar a su equipo económico, la distancia entre ambos se mantendría visible.

Los analistas políticos del partido de Kast atribuyen su paulatina alza en los sondeos de opinión desde febrero, cuando marcaba 8%, a cuatro elementos: un tono sobrio y ágil de crítica; el pacto parlamentario con el PLN y el PSC, proyectando gobernabilidad; penetración en sectores populares; y haber mantenido su discurso ideológico criticando a Chile Vamos.

Paralelamente, en el comando de la aspirante de centroderecha creen que, a pesar de las variaciones al alza de Kast, Evelyn Matthei se destaca como la candidata con mayor apoyo popular y de centro, lo que –afirman– es una posición que ha mantenido de manera consistente durante un extenso periodo.

“Es habitual experimentar este tipo de cambios en la intención de voto en etapas tempranas del proceso electoral. Un factor significativo que influye en el desempeño de Matthei es la presión que enfrenta desde distintos sectores políticos. Evelyn (Matthei) recibe críticas tanto de la derecha como de la izquierda, lo que, evidentemente, afecta su campaña”, indica uno de los hombres clave del comando de Chile Vamos.

En este contexto, desde su equipo agregan que, “por otro lado, la candidatura de José Antonio Kast ha ganado terreno a medida que la figura de Kaiser ha perdido apoyo. Esta disminución en los números de Kaiser ha llevado a que un sector de sus votantes se desplace hacia Kast, quien comparte afinidades con Matthei en ciertos aspectos ideológicos”.

En el círculo más estrecho de Evelyn Matthei señalan que es percibida como capaz de dar respuestas efectivas, estabilidad política, generar confianza en amplios sectores de la sociedad y rendir cuentas. Eso de mejor manera –afirman– que Kast.

“Las encuestas son fotografías semanales que van cambiando y a mí no me cabe duda de que la gobernabilidad que representa Evelyn va a permitir que ella se vaya consolidando para la verdadera encuesta real, que es la que vamos a tener el domingo 16 de noviembre. Chile hoy día no se puede dar el lujo de un nuevo Gobierno de izquierda y la única que representa, desde los sectores más extremos de la derecha hasta el centro y que puede quebrar la curva en torno a entregar una gobernabilidad y desarrollo económico social y más seguridad, es la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei”, enfatiza el senador José Miguel Durana (UDI) a El Mostrador.

En el equipo de la aspirante de centroderecha sostienen que, a medida que se presenten los equipos de trabajo sectoriales, la diferencia con J. A. Kast iría en aumento. De hecho, esta semana se presentó su elenco económico y el grupo fue bien evaluado incluso en sectores cercanos a la derecha dura. Ese diseño se presentará en las próximas semanas en Vivienda y Desarrollo Social.

“Los chilenos buscan certezas en áreas fundamentales como la seguridad, la gestión pública y el empleo. En este contexto, se considera que Evelyn Matthei tiene la capacidad de proporcionar respuestas más concretas y efectivas en comparación con sus competidores, quienes, aunque cuentan con discursos atractivos, aún no presentan equipos ni acciones que respalden sus promesas”, expresa un integrante del comando de Matthei.