Fiscal revela mensajes de Whatsapp de dos nuevos exbrigadistas imputados por el megaincendio de Viña

Un excapitán del cuerpo de Bomberos y un exbrigadista fueron detenidos y formalizados este viernes por su responsabilidad en el megaincendio que en febrero de 2024 acabó con la vida de 138 personas en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué.

“Son parte de quienes planificaron junto a los autores materiales —ya detenidos— los atentados e incendios del 2 de febrero”, señaló el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme.

Los detenidos se suman a las siete personas que se encuentran en presión preventiva por su responsabilidad en el megaincencio, considerado la peor tragedia desde el terremoto de 2010.

Todos los acusados trabajaban en el momento del fuego en distintas instituciones encargadas de prevenir y combatir incendios: Bomberos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Respuestas de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Según defiende la Fiscalía, los detenidos provocaron el fuego impulsados por razones económicas, como el cobro de horas extras y la extensión de contratos laborales.

Algunas de las conversaciones de chat que mantuvieron los imputados durante los días previos, el día del incendio y posteriores, fueron relatadas por el fiscal durante la audiencia.

Por ejemplo, en una de las conversaciones del grupo previo a los incendios se detalla el interés de los brigadistas por hacer horas extras.

18 de enero de 2024, 11:00 AM:

-Matías Cordero al grupo: tiene que salir algo en Placilla, o cerca, para que estos CSM [conchas de su madre] de Palma uno [dirección central de CONAF] nos hagan entrar a turno temprano. Nos están dejando entrar de turno a las doce, así no podemos hacer hora extra, son muy pillos los huevones.

-Francisco Mondaca: a su orden.

-Cordero: [cara sonriente].

Luego el mismo 2 de febrero, día en que comenzó la tragedia se puede observar el siguiente diálogo en el grupo.

2 de febrero de 2024, 2:56 AM:

-José Jerez: qué sucede.

-Francisco Mondaca: Alfa Romeo (equivalente a decir Alerta Roja), pariente. Está la cagada.

-José Jerez: Chu, no huevees.

[Alguien en el grupo] (no se identifica explícitamente quién): Cinco hectáreas.

2 de febrero de 2024 (refiriéndose al incendio planeado para las 12:00 PM):

-Francisco Mondaca al grupo: y mañana queda la cagada en Placilla CTM.

Chile vivió en febrero del año pasado la ola de incendios más mortífera de su historia que, además de los 138 fallecidos, destruyó más de 4.500 viviendas.

Las llamas, que se iniciaron en cuatro focos simultáneos en el Parque Natural del Lago Peñuelas, se propagaron rápidamente a los cerros que bordean la ciudad de Viña del Mar, pasando luego a localidades de Quilpué y Villa Alemana, impulsadas por fuertes rachas de vientos y altas temperaturas.

Desde el Gobierno han reconocido que el proceso de reconstrucción ha sido lento y las familias afectadas se manifiestan con frecuencia para exigir más ayudas económicas, una petición que también sustentan alcaldes de las localidades destruidas.