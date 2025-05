Debate entre Tohá, Jara, Winter y Mulet analizó las relaciones entre Chile y el resto del mundo

En el primer debate oficialista, los candidatos presidenciales Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (Partido Comunista), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) discutieron sobre relaciones internacionales, democracia y soberanía, a pocas semanas de las primarias del 29 de junio.

En conversación con radio ADN -medio que organizó el debate- Gonzalo Winter señaló que las relaciones con Venezuela están en un “punto muerto” y afirmó: “Cuando yo sea presidente, y espero que así sea, voy a poner el foco en el supremo interés de la nación chilena. Establecer relaciones con Venezuela es algo que se ha intentado, se ha fracasado”. También calificó al gobierno de Nicolás Maduro como dictadura: “Creo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones”.

Jara expresó: “En Venezuela no hay democracia, lo he dicho varias veces”. Sobre la participación de Chile en el Brics, enfatizó: “No me parece que sea un argumento válido no ingresar porque alguno de estos países está en un conflicto bélico (Rusia), que además repudio porque estoy por la paz. Lo que sí creo es que hay que buscar nuevas estrategias porque Estados Unidos, con Trump a la cabeza, se ha convertido en un país peligroso para el mundo”.

Tohá mostró una postura diferenciada al señalar: “Lo que no soy partidaria es de llegar a acuerdos en el momento en que un país tiene una acción violenta contra un estado vecino, como sucede hoy día con Rusia respecto de Ucrania o en el caso de Israel respecto de Gaza”.

Jaime Mulet reafirmó su postura crítica frente al Brics y al TPP11: “En estos convenios internacionales hay aspectos donde se cede soberanía respecto de discusión de temas de inversión. Creo que no es necesario. Creo que eso coloca a Chile en una situación más compleja”.

“En estos convenios internacionales hay aspectos donde se cede soberanía respecto de discusión de temas de inversión. Y respecto al Brics, no me quiero saltar porque creo que yo no soy partidario que Chile ingrese al Brics. Soy partidario que tenga relaciones con cada uno de los integrantes. Creo que se ha avanzado, tenemos tratados con China, estamos construyendo una muy buena relación con la India”, explicó.