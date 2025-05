Experto en asistencia humanitaria: si la situación de Gaza continúa, el 76% estará en hambruna

Alejandro Zurita, experto con más de dos décadas en asistencia humanitaria y cooperación internacional, alertó sobre la gravedad de la crisis en Gaza, donde, según sus proyecciones, “si la situación de Gaza continúa como hasta ahora, en septiembre el 76% de la población va a estar en hambruna”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Zurita subrayó que estas cifras no tienen precedentes en las peores crisis de los últimos 20 años: “Esas cifras no las he visto en Sudán, en Colombia, no las he visto en las peores crisis de los últimos 20 años. No he visto cifras de inseguridad alimentaria tan altas como estas”.

Zurita detalló las devastadoras condiciones que enfrenta la población: “Ayer hablaba con una compañera que está en Gaza, que me decía que los médicos ni siquiera pueden ya atender los casos porque los niños están tan desnutridos que tienen hasta gusanos en las heridas, ¿me entiendes? Gusanos que se están comiendo la carne y no tienen medicamentos, no tienen alcohol para desinfectar. Es decir, es una cosa que no tiene palabras, es horrible, es horrible”.

En su análisis, Zurita destacó la destrucción de infraestructura productiva como un factor clave en la crisis: “El 75% del territorio de Gaza está bajo ocupación militar, por lo tanto, todas las tierras cultivables que están ahí, la gente de Gaza no puede acceder. El 95% del ganado ha muerto, el 68% de los pozos con fines agrícolas están dañados, el 78% de los invernaderos están destruidos o dañados”. Esta situación, agregó, ha dejado al 53% de la población en emergencia humanitaria o hambruna, con el riesgo de que el 76% alcance esa categoría en los próximos meses.

El experto enfatizó la dificultad para llevar asistencia humanitaria a la región debido a las restricciones impuestas: “No hay energía, partamos por ahí. Está prohibido importar combustible, está prohibido importar gas porque podría ser utilizado para producir bombas o cohetes por parte de Gaza”. Zurita también señaló el impacto del trauma psicológico en la población más joven: “El trauma que tienen el 100% de los niños en Gaza, o prácticamente el 100%, está con un nivel de trauma que les va a durar por vida”.

Finalmente, Zurita condenó la inacción y falta de acceso humanitario, calificando la situación como “absolutamente inhumana, cruel, atroz, vergonzosa”. Reiteró la necesidad de mantener la neutralidad de la ayuda humanitaria para atender a las víctimas y lamentó que en Gaza no se permita el acceso necesario. “Lo que está ocurriendo aquí no hay palabras”, concluyó.