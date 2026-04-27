“Golpe a la educación pública”: académicos y docentes escalan críticas a oficio de Hacienda

Una declaración suscrita por cerca de 300 personas —entre académicos de 26 universidades, docentes, profesionales y actores de la sociedad civil— cuestiona duramente el oficio del Ministerio de Hacienda que recomienda eliminar 15 programas del Ministerio de Educación, calificándolo como “un acto de máxima irresponsabilidad” y “un golpe” a la educación pública.

El documento advierte que estas políticas, construidas tras décadas de movilización social, quedarían en riesgo de desfinanciamiento en un contexto de ajuste fiscal, afectando especialmente a los sectores más vulnerables del sistema escolar, donde se concentran estudiantes de menores ingresos, población migrante y con necesidades educativas especiales.

Riesgo de “desmantelamiento”

Los firmantes sostienen que la medida revela una “doble estrategia”: instalar la eliminación de programas como punto de partida para luego negociar su continuidad con recortes significativos, generando confusión en la opinión pública. Asimismo, critican una supuesta contradicción entre el ajuste en educación y propuestas de rebaja tributaria que reducirían la recaudación fiscal, lo que —afirman— responde a una visión ideológica orientada a debilitar el rol del Estado y desplazar la resolución de problemas hacia el ámbito privado.

El texto también cuestiona los criterios de evaluación de la Dirección de Presupuestos (Dipres), acusando un sesgo economicista que omite impactos socioeducativos positivos documentados previamente. A ello se suma la controversia por las declaraciones del ministro de Hacienda, quien —según los firmantes— habría relativizado el alcance del oficio el mismo día de su emisión, especialmente en lo referido a eventuales recortes en becas de alimentación.

Finalmente, la declaración llama a comunidades educativas y organizaciones sociales a mantenerse alertas y movilizadas ante lo que consideran un riesgo de “desmantelamiento” de la educación pública y una amenaza al proyecto democrático del país.

Revisa aquí la declaración completa de los firmantes