“Me extraña”: Desbordes no cree en el cierre de la investigación del caso Sierra Bella

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó su desacuerdo y sorpresa ante la decisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de no perseverar en la investigación sobre la compra de la clínica Sierra Bella durante la gestión de la alcaldesa Irací Hassler (PC).

Según el Ministerio Público, no se encontraron antecedentes suficientes para continuar con una persecución penal, pero Desbordes cuestionó esta resolución.

“El fiscal Cooper hace muy poquito alegó en contra de archivar esta causa, con argumentos contundentes respecto de quienes hicieron las tasaciones, que se coordinaron, se pusieron de acuerdo, infringieron la ley”, declaró el edil, manifestando su extrañeza por el cambio de postura.

Además, Desbordes denunció presiones políticas que, en su opinión, habrían afectado la labor del fiscal: “Está siendo abiertamente acosado por parlamentarios del Frente Amplio que lo acusan en la Corte Suprema justo cuando está investigando a personas de izquierda”.

El alcalde también criticó un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, calificándolo como influido por ideologías políticas. “Tiene párrafos abiertamente políticos”, afirmó.

Desbordes concluyó reiterando su desconcierto frente al cierre de la investigación: “Mientras no conozca los argumentos del fiscal, no encuentro fundamentos jurídicos para no perseverar”.