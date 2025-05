Tohá presenta batería de medidas para el problema migratorio: propuso “regularización cautelosa”

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), expuso su propuesta de “regularización cautelosa” como respuesta a la problemática de la migración irregular en Chile, durante el ciclo “Diálogos Presidenciales” organizado por las fundaciones Infocap y Emplea.

Tohá explicó que el proceso de regularización solo requiere la firma del subsecretario del Interior, pero destacó que no se ha implementado debido a una “presión gigante” en contra. Cuestionó la viabilidad de expulsar a todos los migrantes en situación irregular, señalando que “eso no va a pasar, no es factible” y calificando la postura contraria como irreal.

La exministra planteó que una regularización cautelosa es necesaria para diferenciar entre los migrantes, dado que algunos llegaron con agendas criminales. Enfatizó que ya existen 180 mil personas empadronadas con antecedentes penales conocidos que podrían ser regularizadas de inmediato, pero indicó que “la presión política es lo que ha impedido que eso pase”.

Tohá también reconoció que quedaría un grupo de migrantes que no se empadronaron por temor, lo que requerirá medidas adicionales. Su propuesta se enmarca en un enfoque crítico hacia las actuales políticas migratorias y busca generar soluciones viables ante una situación compleja.

“Hay hoy día una cantidad de personas, 180 mil personas que están empadronadas, que voluntariamente fueron a empadronarse, que sabemos sus antecedentes penales, que podríamos regularizar inmediatamente y la presión política es lo que ha impedido que eso pase. Esa es la verdad de las cosas”, indicó.

“Ahora, hecho eso igual va a quedar un grupo que no se empadronó porque tenía miedo”, cerró.