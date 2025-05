Tohá valoró retiro de agregados militares desde Israel pero descarta idea de romper relaciones

Carolina Tohá, precandidata presidencial del Socialismo Democrático, expresó su apoyo al retiro de los agregados militares de la embajada en Tel Aviv tras la ofensiva de Israel en Gaza.

“Es una buena decisión en el sentido de decir que no se puede tener colaboración militar con un Estado que está cometiendo las atrocidades que está cometiendo Israel”, afirmó.

Sin embargo, marcó diferencias con Jeannette Jara (PC), quien propuso cortar relaciones diplomáticas con Israel. “Nuestra postura y la postura del Estado de Chile y la del actual Gobierno ha sido que en general romper relaciones no es un instrumento efectivo, solo hay que ocuparlo en casos muy particulares, muy extremos”, argumentó.

Sobre la crisis en Gaza, señaló: “Lo que estamos viviendo hoy día en Gaza es una de las mayores crisis humanitarias que ha enfrentado el mundo en las últimas décadas, y esto es sin exagerar”. Criticó al Estado de Israel por prácticas como desplazamientos forzados, bombardeos que afectan a niños y familias, y el bloqueo de ayuda humanitaria, calificándolas como “inadmisibles” y “totalmente condenables”.

Tohá instó a buscar una solución basada en “el respeto de los dos Estados con fronteras reconocidas internacionalmente” y sostuvo que la ruptura de relaciones “quizás ha llegado a un extremo en que uno no puede descartar ese instrumento, pero en general no hay que poner ahí el acento, porque su efectividad no es mucha, y lo que necesitamos son cosas que ayuden a resolver el asunto”.