Gobierno retira a agregados militares de Tel Aviv en la antesala a romper relaciones con Israel

El Mostrador pudo conocer que tres agregados militares destinados en la embajada chilena en Tel Aviv regresarán a fines de esta semana al país, en lo que se estima es un movimiento previo a la suspensión o rompimiento de relaciones de Chile con Israel y que sería anunciado en la Cuenta Pública de este 1 de junio.

Esto, pese a que el nuevo embajador propuesto por Israel en Chile habría sido aceptado por el Gobierno, previo a la presentación de sus credenciales y que debería asumir en agosto.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno anunció que “el día de hoy, nuestra embajada en Israel ha notificado a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv”.

De acuerdo a la comunicación, esta decisión fue “coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa”, y obedece a la gravísima situación humanitaria que “vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado

territorio palestino”.

El comunicado finaliza señalando que el Gobierno de Chile “demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.

Esta mañana, en una entrevista en Tele13 Radio, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara indicó “Si yo fuera Presidenta, suspendería las relaciones diplomáticas con Israel”.

Las tensiones entre el Gobierno de Chile y su par de Israel se acrecentaron tras el ataque de Hamas a territorio israelí el 7 de octubre del 2023, por la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu hacia territorio de la Franja de Gaza y que hoy tiene una crisis humanitaria que ha sido descrita por organismos humanitarios como insostenible.

Ayer en Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Alejandro Zurita, experto con más de dos décadas en asistencia humanitaria y cooperación internacional, alertó sobre la gravedad de la crisis en Gaza, donde, según sus proyecciones, “si la situación de Gaza continúa como hasta ahora, en septiembre el 76% de la población va a estar en hambruna”.

Zurita subrayó que estas cifras no tienen precedentes en las peores crisis de los últimos 20 años: “Esas cifras no las he visto en Sudán, en Colombia, no las he visto en las peores crisis de los últimos 20 años. No he visto cifras de inseguridad alimentaria tan altas como estas”.

Zurita detalló las devastadoras condiciones que enfrenta la población: “Ayer hablaba con una compañera que está en Gaza, que me decía que los médicos ni siquiera pueden ya atender los casos porque los niños están tan desnutridos que tienen hasta gusanos en las heridas, ¿me entiendes? Gusanos que se están comiendo la carne y no tienen medicamentos, no tienen alcohol para desinfectar. Es decir, es una cosa que no tiene palabras, es horrible, es horrible”.