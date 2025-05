Serie Presidenciales y Pobreza: Candidato, ¿usted, cómo piensa reducirla?

–Y, usted, candidato, ¿cómo piensa reducir la pobreza si resulta electo presidente? –es una de las tres preguntas que les hicimos a Jeannette Jara, Johannes Kayser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Jaime Mullet. Seis presidenciales para abordar un trío de consultas sobre pobreza y vulnerabilidad: cómo la definen, cuáles son sus causas y de qué manera piensan enfrentarla y disminuirla.

Bonos y más bonos propone la candidata presidencial comunista Jeannette Jara para aminorar en los primeros 100 días de un eventual

gobierno. Mientras, Evelyn Matthei, de Chile Vamos, insiste en la necesidad de gastar bien y responsablemente el dinero público en políticas sociales eficientes. Jaime Mullet, quien se presenta por el partido Federación Regionalista Verde Social, integrante del gobierno de Gabriel Boric, insiste en distinguir dos pobrezas: la material y la espiritual, poniendo gran énfasis en la segunda. Por los republicanos, el postulante José Antonio Kast cree en fortalecer la educación básica –conocimientos elementales como leer y escribir, sumar y restar–, así como apoyar la familia y el trabajo formal. Carolina Tohá, por su parte, distingue la pobreza rural de la urbana, la de los niños, la de las mujeres, la de las personas con discapacidad, y cree que requieren abordajes distintos.

A partir de este jueves 29 de mayo, Hogar de Cristo lanzará las respuestas de estos seis presidenciables a las tres preguntas planteadas en

videos cortos que estarán disponibles en el canal de Youtube de la fundación, y también en elmostrador.cl. Las dos primeras series son las de las candidatas Evelyn Matthei y Carolina Tohá que se presentaron en Hora de Conversar.

El miércoles 28 de mayo la periodista y conductora del espacio Ximena Torres Cautivo le mostró los videos de ambas al destacado economista, académico y consultor internacional Sebastián Edwards, en un programa que estuvo dedicado a conversar sobre la situación económica nacional e internacional a partir de las medidas de Donald Trump.

La próxima semana se estrenarán los videos con las respuestas de Jeannette Jara y las de José Antonio Kast. Y la subsiguiente los de Jaime Mullet y Johannes Kayser.

Tohá y la humanidad incompleta

La opción de partir esta serie de videos por las dos candidatas de signo contrario que mejor marcan en las encuestas se fortalece y explica más y mejor en el que ambas visitaron la casa matriz del Hogar de Cristo, cuando fueron entrevistadas. No nos citaron en sus comandos, sino que quisieron conocer in situ cómo opera la fundación.

La primera en hacerlo fue Carolina Tohá, quien aceptó responder las preguntas de nuestra serie Presidenciales y Pobreza en la casa matriz del Hogar de Cristo y, además, pidió expresamente visitar la Hospedería de Mujeres que funciona ahí mismo, en Estación Central.

Después de la entrevista, compartió con unas treinta adultas mayores, que permanecen en la Hospedería durante el día y con otras más jóvenes, que al saber de su visita, decidieron quedarse y conocerla personalmente.

Un momento gracioso se produjo cuando una de las mujeres, muchas con largos años de vida en situación de calle, le preguntó a la candidata:

–Señora diputada, ¿cómo mantiene esa figura esbelta tan espectacular?

La ex ministra del Interior de Gabriel Boric se congratuló de haber venido. “¡Qué gran piropo!. Estaba un poco deprimida y miren cómo me reciben. Muchas gracias”, dijo por la “sorora” intervención de su espontánea admiradora. Y luego dio su receta: “Estrés y bicicleta es lo que me mantiene flaca”.

Antes, en la privacidad de la entrevista sobre pobreza, nos dijo: “Cuando pienso en pobreza, pienso en una humanidad incompleta. Una

humanidad, que tiene en su naturaleza el sentido de la solidaridad, de hacerse cargo de los demás, de no dejar a nadie atrás, pero que también posee el impulso del egoísmo, de dar la espalda, de desentenderse. Mientras siga habiendo pobreza en el mundo, seremos una humanidad incompleta”.

Infancia, mundo rural y campamentos

Respecto de las causas de la actual pobreza en Chile, se empeñó en distinguir los distintos tipos de pobreza. Y sostuvo. “No hay una sola

pobreza y las respuestas son distintas. Ha habido iniciativas y acciones, pero ninguna ha tenido la contundencia de ponerse plazos y resolver los problemas. A fines de los 90 se logró con los campamentos, pero luego hubo una marcha atrás. Debemos recuperar ese ritmo y ese propósito”.

–¿Por qué se retrocedió en la materia?

–Las familias se hicieron más chiquititas, entonces se necesitó mucho más vivienda y el ritmo de producción no se mantuvo igual de alto,

porque estábamos concentrados en mejorar la calidad y la calidad es más demorosa, más costosa. En paralelo, la pandemia, sí, la pandemia fue brutal. En pandemia, florecieron los campamentos y el país estaba mirando para otro lado. Cuando salimos de nuevo, nos encontramos con una realidad que era mil veces peor que la que teníamos al principio.

Respecto de cuáles serían sus prioridades en materia de reducción de la pobreza en los primeros mil días de su eventual gobierno, declara:

–La prioridad y el foco son niños, niñas y jóvenes. La forma en que la violencia se ha instalado y lo difícil que se ha hecho la vida cotidiana en la familia y en el colegio afectan a los niños. Ellos son los que más sufren y los que viven en condición de pobreza son los más frágiles. Mi primera medida será generar protección para ellos e impedir que sus trayectorias educativas y de cuidado partan mal y luego sean difíciles de recuperar. Lo segundo es abordar un rezago que hay en el mundo rural, que no se explica en un país con el nivel de ingreso y desarrollo de Chile. El país debiera ponerse una meta nacional y resolver las brechas de agua potable, electrificación, conectividad que hay en las zonas rurales en un plazo definido y darle prioridad a esas inversiones. Lo tercero, lo más complejo, son los campamentos.

Debemos intervenir y ponernos la meta de terminar con ellos. Si pudimos reducirlos hace 20 años, por qué no podemos hacerlo ahora.

Con el ego inflado por las mujeres de la Hospedería, la simpatía de un grupo de trabajadores y la promesa de volver con sus equipos técnicos para analizar las 20 propuestas sociales que hace el Hogar de Cristo a los presidenciales, la candidata Tohá dejó Estación Central.

Matthei y los niños descalzos

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei escogió conocer el funcionamiento de la Casa Josse Van der Rest, donde hasta ahora habitan varias decenas de hombres mayores con muchos años de vida en situación de calle. Pronto, la casa será transformada en un Centro de Día, donde recibirán ayuda y orientación los grupos de personas más pobres y vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad y los que viven en calle.

Ubicada también en la casa matriz de Estación Central, la candidata llegó al lugar, grabó sus respuestas en nuestro estudio y luego conversó con casi todos los hombres presentes esa tarde en la casa Josse.

–Para mí, pobreza es falta de oportunidades, es falta de libertad. Muchas veces es falta de dignidad también. Creo que como sociedad nosotros no podemos permitirnos eso. Un tema que me tocó desde chica fue ver a niños a pie pelado en invierno en la avenida Gran Avenida donde yo vivía. Eso me marcó para siempre. Por eso es que soy tan estricta y fregada con que el dinero público se gaste bien y llegue a los que realmente lo necesitan. Y te quiero decir además que una cosa es la pobreza y otra la fragilidad de la clase media baja, que es un 41% de nuestra gente.

Son personas que están viviendo todos los días con el miedo de volver a la pobreza. Si se enferman, si pierden el trabajo, si jubilan. Esto afecta muy fuertemente a las mujeres, a los adultos mayores y a quienes viven en sectores rurales.

Educación, crecimiento y empleo

¿Qué explica para la candidata de la centro derecha la actual pobreza chilena?

Así respondió:

–Lo primero es falta de educación. Si hay un pecado grande que hemos cometido en los últimos 30, 40, 50 años en Chile, es no haber

entregado una mejor calidad de educación a las personas que han nacido en una situación más vulnerable. Lo segundo, obviamente, falta de trabajo digno, razonablemente pagado. Y tercero una segregación social que no hace bien. Yo me acuerdo que en Ovalle, por ejemplo, asistían al mismo colegio la hija de la señora que hacía el aseo en el hospital de la ciudad y la doctora que lo dirigía. Eso es bueno. Nos humaniza como sociedad. Y eso vivimos en medio de la segregación.

Evelyn Matthei es clara y rotunda a la hora de enumerar las medidas que privilegiaría en su posible primer año de gobierno. “Lo dije antes: debemos lograr que el dinero fiscal se gaste como corresponde. Nosotros estamos revisando todos los programas sociales para distinguir los que gastan demasiado en burocracia y llegan mal y poco al usuario final de los que funcionan y son eficientes”.

Su segunda iniciativa la resume así: “Soy una enamorada de la educación técnico-profesional. De la buena, de la bien hecha. De la pobreza, de la droga, de la desesperanza, se sale con una formación que permita tener un trabajo digno y donde se pueda ganar un buen salario. Mientras, sí, hay que dar mucho subsidio y ayuda, pero lo ideal es que las personas puedan salir adelante con una buena preparación y con un buen acompañamiento del Estado”.

Y en tercer lugar, como licenciada en economía que es, afirma: “Y obviamente lo que más necesitamos y que yo pienso estimular es el

crecimiento. Necesitamos crecer más, porque cuando no hay inversión, no hay posibilidades de empleo. Cuando los salarios están deprimidos justamente porque hay poco trabajo, la gente no puede llegar a fin de mes. A crecer es a lo que hay que abocarse”.

La semana que viene sabremos cuáles son las respuestas a estas mismas preguntas de los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Búsquenlas en nuestras redes sociales.