Alcalde Joel Olmos: “Hay un electorado huérfano de izquierda que tendrá dificultades si gana Tohá”

A un mes de la primaria del oficialismo, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (Acción Humanista), se refirió a la eventual candidatura presidencial del actual gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien –según declaró Olmos recientemente a El Mostrador– “puede perfilar un proyecto para el futuro”.

Las aspiraciones presidenciales de Mundaca dependerán del resultado del 29 de junio. De optar por competir por La Moneda, no lo haría en solitario, ya que se perfila como un “plan B” para ciertos sectores de la izquierda que no se sienten representados por las figuras del oficialismo, especialmente ante una eventual victoria de Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL) en la primaria.

El alcalde Olmos es hoy parte del equipo de campaña de la exministra y abanderada presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, y confía en que –como indican encuestas sobre la interna oficialista– liderará la primaria.

En una nueva entrevista con El Mostrador, el jefe comunal de La Cisterna aclaró que no ha comprometido apoyo alguno a Mundaca en desmedro de las primarias del oficialismo, pero sí destacó la construcción de redes con liderazgos de izquierda no necesariamente alineados con el Gobierno.

En enero, el alcalde Olmos asistió a la firma de un acuerdo –entre el gobernador Mundaca y 11 alcaldes de la RM y Valparaíso– para elaborar un programa de gobierno. Incluso se habló de una candidatura única para la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Pero en esa ocasión aún no se había confirmado ninguna candidatura de izquierda y varios de los alcaldes militan en partidos que ya se han alineado con una candidatura oficialista; algunos incluso forman parte de sus equipos, como es el caso del propio Joel Olmos.

-¿A qué se refería cuando afirmó que el gobernador Mundaca puede perfilar “un proyecto para el futuro”?

-Desde la alcaldía comunitaria y como militantes de Acción Humanista, estamos en el esfuerzo constante de ampliar las redes y el trabajo conjunto con fuerzas de izquierda que no necesariamente están dentro de las fuerzas oficialistas. En ese contexto, hemos trabajado con liderazgos importantes, como Matías Toledo, Mauro Tamayo, Ítalo Bravo, Cristóbal Labra, Fabiola Campillai y el mismo Rodrigo Mundaca. Todos ellos tienen liderazgos potentes para un trabajo de futuro, con fuerzas diversas. Siempre pensando en profundizar los cambios que Chile requiere.

-¿Qué tan a futuro? ¿Y qué ocurriría en caso de una posible victoria de Carolina Tohá (PPD) en la primaria oficialista?

-Yo nunca he dicho que no apoyaré a quien gane las primarias oficialistas. Esa pregunta, para mí, es casi como situarse en un universo alternativo. Nuestro foco hoy está en respaldar la candidatura de Jeannette Jara como candidata de Acción Humanista y el Partido Comunista en las primarias. De hecho, yo soy vocero para el mundo cristiano de esa candidatura. Yo estoy convencido de que vamos a ganar las primarias y que, en diciembre, derrotaremos a la extrema derecha, cuya llegada al poder sería un grave retroceso para el país.

-Confía entonces en los sondeos…

-Jeannette es una gran candidata, con una trayectoria sólida como ministra del Trabajo, con enorme capacidad de diálogo y logros concretos para las trabajadoras y los trabajadores. Muy distinto al legado de Evelyn Matthei, quien, cuando ocupó ese mismo cargo, significó un retroceso en materia de derechos laborales. Y sobre el tema de los apoyos, quiero ser claro: al ingresar a una primaria se adquieren compromisos y esos compromisos debemos cumplirlos.

-¿Cree que hay razones por las cuales un sector de la izquierda no apoyaría a Tohá?

-Quien sea la candidatura que salga ganadora de las primarias, contará con nuestro apoyo, como siempre hemos hecho las y los humanistas. Respecto de las razones que usted me pregunta, creo que en el contexto de la primaria, Carolina Tohá no representa cabalmente un proyecto que se sustente en los territorios y las comunidades, sino que más bien se alinea en una posición centrista, en los márgenes de la antigua Concertación, que considero es una visión superada por las necesidades del momento político y social actual.

De hecho, el jueves 15 de mayo sostuvimos un foro convocado por el Centro de Estudios “Territorio y Comunidad”, desde esta postura municipalista, al que invitamos a Jeannette Jara y Gonzalo Winter, quienes se ajustan más a esta mirada transformadora.

-¿Es ese grupo de alcaldes con los que se reunió en enero el que apoyaría una eventual candidatura del gobernador Mundaca, considerando que se habló de una candidatura única para la ACHM?

-En los últimos meses he participado de un espacio de trabajo con líderes de izquierda, otros provenientes del mundo social e independientes. Ese espacio no se articuló en función de una candidatura presidencial específica, sino en torno a un programa común de gobernanza local, con el objetivo de fortalecer una mirada transformadora desde los municipios.

De hecho, esta confluencia heterogénea del progresismo surgió inicialmente para respaldar la candidatura de Karina Delfino a la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, no como una plataforma presidencial. De ese trabajo colectivo surgió luego un documento programático que entregamos el jueves pasado a Jeannette Jara y Gonzalo Winter, en el foro que compartimos.

-¿Respaldarían una candidatura del Frente Amplio?

-Estoy convencido de que quien mejor representa hoy esos contenidos a nivel nacional es Jeannette Jara.

-No es menor que con la votación de alcaldes como Toledo y Tamayo configurarían una candidatura presidencial al margen de los partidos políticos tradicionales, ¿ha conversado con el alcalde de Puente Alto?

-No me corresponde a mí pronunciarme sobre la opción presidencial que apoye Matías. Lo que sí puedo afirmar es que reconozco en Matías grandes virtudes como líder social. Tanto yo como mi partido hemos respaldado su candidatura y apoyamos el proceso transformador que él encabeza en Puente Alto. Y en conjunto con él y otros alcaldes hemos impulsado un espacio de trabajo programático, formativo y de generación de ideas comunes en torno al municipalismo.

-¿Cree que el gobernador podría arrastrar votos de centro y, efectivamente, capitalizar votos del FA, el PC y el PS?

-Cualquier liderazgo que pretenda sumarse para enfrentar a la derecha y la ultraderecha en diciembre, mediante la candidatura de unidad del progresismo, es siempre un aporte. Para mí el nombre para esa apuesta es Jeannette Jara. Es evidente que hay un electorado huérfano de izquierda que va a tener muchas dificultades en caso de que la ganadora sea Carolina Tohá.

-¿Ha conversado con la candidata Jeannette Jara sobre esta eventual candidatura de Rodrigo Mundaca? ¿Y sobre eventualmente no apoyar a Tohá?

-Yo soy parte de una coalición que tiene cuatro candidaturas a las primarias, y mi compromiso es apoyar en la presidencial a la candidatura ganadora. Ahora bien, creo que existen muchos puntos coincidentes entre Jeannette Jara y Rodrigo Mundaca. Ambos son líderes que provienen de un origen popular, los dos tienen calle. Eso no está tan presente en otros liderazgos, que pueden tener excelentes intenciones, pero no tienen la misma experiencia de provenir de una familia de esfuerzo.

En ambos observo también una vocación transformadora, con una fuerte apuesta descentralizadora y una decisión de no retroceder respecto de las demandas iniciales que se levantaron desde las comunidades hace unos años y que siguen pendientes de resolver.

-¿Cree que le podría jugar en contra al gobernador Mundaca pasar de su cargo a una candidatura por La Moneda?

-Creo que sería perjudicial para la Región de Valparaíso que Rodrigo renuncie a su cargo como gobernador. Sobre todo, pensando que, en el caso de que tome esa opción, quien lo reemplaza es un militante de un partido de la ultraderecha, como son los republicanos. De todas maneras, pensando en las presidenciales de 2029, creo que él puede ser una carta interesante.

-¿Usted se alinea con las críticas al Ejecutivo que ha hecho el gobernador? ¿En qué temas? Él se ha pronunciado por la descentralización, la seguridad y el caso Convenios, por ejemplo

-Yo comparto las críticas que ha planteado mi partido frente a algunas medidas adoptadas por nuestro Gobierno, como las que han expresado nuestros parlamentarios Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri. Ahora bien, en La Cisterna hemos impulsado un enfoque de gestión que llamamos “municipalismo comunitario”, con el que buscamos generar un efecto demostración desde esta experiencia comunal. Este enfoque implica redistribuir el poder, fortalecer la autonomía local y consagrar la participación vinculante como eje del quehacer público.

Creo que hay liderazgos, como el de Rodrigo, que comparten esta visión: una descentralización real, que no se limite al traspaso administrativo, sino que permita a los territorios definir su propio destino. Y estoy convencido de que, en un Gobierno encabezado por Jeannette Jara, vamos a poder avanzar de forma decidida en esa dirección, una descentralización que fortalezca a las comunidades locales y haga del Estado un aliado de los territorios, en tres niveles: nacional, regional y comunal.