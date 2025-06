Las reacciones del embajador israelí y la comunidad palestina al anuncio de Boric en Cuenta Pública

A pesar de ser una Cuenta Pública marcada por los balances de los últimos años de su mandato en virtud de ser la última, el Presidente Gabriel Boric también reservó anuncios en su discurso anual. Entre los que marcaron el evento estuvo el ingreso con urgencia de un proyecto de ley al Congreso para prohibir la importación de productos provenientes de territorios ocupados ilegalmente por Israel

Además, ordenó a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, presentar un plan de diversificación de las relaciones comerciales en la materia “que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área“.

Al respecto el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli ―quien optó por no asistir a la Cuenta Pública―, aseveró en conversación con La Tercera que, a su criterio, “pensé que era mejor para todos que yo no acudiera al evento. Me pareció más apropiado y cómodo para todos”.

Esto a propósito de la tensión que marcaba de antemano las relaciones entre ambos países, toda vez que el Gobierno anunció este miércoles el retiro de sus agregados militares de la misión de Tel Aviv, a raíz de las consecuencias humanitarias que ha significado la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Respecto de las acusaciones del Presidente sobre el gobierno israelí ―al que acusó de realizar tanto un genocidio contra la población palestina como una limpieza étnica de la región―, Artzyeli negó que ese sea el caso: “En Gaza hay una guerra entre un grupo terrorista que intentó cometer un genocidio en Israel. Logró asesinar 1.200 personas y secuestrar 251, de los cuales quedan como 20. Es una guerra en zona urbana en la cual sí, lamentablemente, hay civiles inocentes que son víctimas. Esto ocurre en todas las guerras sin excepción y mucho más en una guerra que se lleva a cabo en zona urbana”.

Asimismo, afirmó que la decisión del Gobierno afectaría principalmente no a Israel sino que a Chile, por cuanto a la extensión de los vínculos en materia de defensa entre ambos países.

“Las capacidades de la industria de defensa de Israel son de los mejores del mundo. Y de hecho estamos en unas cifras históricas en la exportación de la tecnología de defensa de Israel. Esta es decisión de Chile si quiere o no quiere. Repito, hay una larga relación entre las fuerzas de defensa de los dos países. Si la relación de Israel y Chile fuese una acción, yo la compraría. Porque el futuro de esta relación es brillante”, afirmó el embajador.

Comunidad palestina llama al Congreso a respaldar proyecto de ley

En tanto, desde la Comunidad Palestina de Chile nuevamente agradecieron la política adoptada por Gabriel Boric, la que calificaron con una reafirmación del “compromiso de Chile con los derechos humanos, el derecho internacional y la defensa de la dignidad del pueblo palestino.

“Expresamos nuestro reconocimiento por las medidas concretas anunciadas: el patrocinio y urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos elaborados en territorios ilegalmente ocupados; el respaldo al embargo de armas impulsado por el gobierno de España, así como la instrucción de diversificar las relaciones comerciales en materia de defensa para dejar de depender de la industria militar israelí, las mismas se suman a medidas tomadas con anterioridad”, enumeraron, a lo que sumaron la suspensión de la participación de Israel de la Fidae en 2024 y el apoyo del gobierno a la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Israel.

En esa línea, y celebrando los anuncios como parte de una política de Estado Chilena, instaron al Congreso a respaldar el proyecto de ley, del cual dijeron “no puede ser motivo de división ni trincheras ideológicas“.

“Fue respaldado en campaña por los principales y mas votados candidatos presidenciales en la última elección presidencial. Es una causa de Estado, no de Gobierno. Es un proyecto que plasma la posición histórica de Estado de Chile de respeto a la legalidad internacional. Es de humanidad, de legalidad, de coherencia, no es posible comerciar con crímenes de guerra (sic)”.