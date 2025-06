Insulza (PS) dice que aborto es “una ley divisiva” pero asegura: “voy a leer qué me proponen”

El senador José Miguel Insulza (PS) expresó su postura frente a la propuesta de despenalización del aborto voluntario, impulsada por el Presidente Gabriel Boric.

“Yo no soy partidario del aborto más allá de las tres causales como están, pero voy a ver la ley qué me proponen y cómo se trabaja el tema de la despenalización, que me parece interesante”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Sin embargo, destacó que si la propuesta apunta a otorgar un derecho generalizado al aborto, “francamente, no me parece” y que “la única crítica que yo haría en este caso es que sería una ley divisiva”.

Insulza subrayó la distinción entre despenalización y legalización: “Porque una cosa es decir, mire, una mujer que aborta tiene ciertamente ya un dolor bastante fuerte, porque cuando se produce un aborto es terrible. Entonces además castigarla me parece bastante insensato. Siempre me ha parecido así”. Añadió que el aborto es “un sacrificio fuerte” y que es importante analizar si la ley busca despenalizar en todas las circunstancias o avanzar hacia una liberalización más amplia.

Reconoció que el tema es profundamente ético y genera divisiones: “Yo creo que hay una diferencia grande. No tengo clara cómo se va a hacer todavía”. Enfatizó que “la gente tiene sus sentimientos” y que no todos comparten la misma percepción sobre el inicio de la vida. “Naturalmente, quien lo cree así, por favor, es difícil que lo acepte, ¿no?”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el impacto político de la propuesta, Insulza afirmó: “La verdad es que nosotros necesitamos una mayor unidad en este país, pero estoy muy seguro de que este periodo sea el mejor momento para tener una campaña electoral en torno a si se puede abortar o no”. Aunque indicó que analizará la ley, insistió en que el debate sobre el aborto en este momento “crea divisiones en el país”.

Finalmente, se refirió a la libertad de conciencia en temas éticos: “En las discusiones que han habido sobre el tema de las órdenes de partido y todo lo demás, siempre los temas éticos son dejados aparte. Diciendo, no, esas no están las obligaciones de los partidos”.