Toro (PPD) sobre lista única parlamentaria: “Ojalá la DC sea parte de la mesa formal de negociación”

Este jueves 12 de junio los partidos oficialistas retomarán las negociaciones para definir si llegarán a las elecciones de noviembre con una o más listas parlamentarias.

Así lo confirmó el secretario general del PPD, José Antonio Toro Kemp, quien en conversación con El Mostrador aseguró que sigue primando el anhelo de una lista única. “Es complejo, pero no imposible. (…) Se puede si todos los partidos tenemos voluntad”, dijo.

En ese sentido, también señaló que la idea es convocar formalmente a la Democracia Cristiana para que forme parte de la conversaciones durante la próxima semana, con el objetivo de que todo el arco del progresismo esté representado en la mesa.

-Si bien el llamado que se hace públicamente es a sumar esfuerzos por la lista única, lo cierto es que ya existen conversaciones sobre la posibilidad de concurrir en dos listas. ¿Cuál es el estado actual de la situación desde su perspectiva?

-El estado actual de la situación es que no ha habido avances en las conversaciones ni en las negociaciones. Recién se estableció una fecha para volver a las negociaciones parlamentarias. Esperamos que el jueves 12 esto lo podamos retomar como partidos de la alianza progresista y ojalá, también, pueda sumarse la Democracia Cristiana.

Es fundamental que los esfuerzos de la negociación parlamentaria estén por lograr una lista de unidad del progresismo. Una lista única es el mejor resultado y tenemos que hacer los esfuerzos sin duda. Ese es el objetivo.

-¿Se va a lograr? Porque sabemos que matemáticamente es complejo que se pueda materializar algo así.

-Es complejo, pero no imposible. Y se puede. Se puede si todos los partidos tenemos voluntad y si todos los partidos somos generosos, para que todas las aspiraciones legítimas de cada uno tengan cabida, aseguren sobrevivencias para todos, y lo que cada partido tiene como fuerza política electoral pueda verse expresada en esta negociación.

¿Eso es posible? Es posible. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Matemáticamente alcanza, matemáticamente alcanza. Ahora, hay que hacer ese ejercicio. Una cosa distinta es que, producto de las negociaciones, el resultado de una lista única no sea posible. Veremos qué pasará y, si es posible otra fórmula que nazca desde la unidad de todas las fuerzas del oficialismo, más la Democracia Cristiana, por supuesto se verá en su minuto y uno no puede cerrarse táctica ni electoralmente a ninguna fórmula.

Lo más importante tiene que ver con cómo la unidad se expresa y la unidad se puede expresar en una lista, en dos o en tres. La unidad no tiene que ver con un solo factor, sino con la voluntad de todos los partidos, pero tenemos que ser capaces de tener la conversación y hacer el ejercicio de si es o no posible una lista de unidad del progresismo, más la DC.

Creo que los desafíos del país son brutales, son demasiados, y hay que trabajar en esa unidad. Por eso tenemos primarias, porque estamos construyendo una coalición que aspira a gobernar Chile. Y, por lo tanto, esa voluntad de unidad también debemos expresarla en la negociación parlamentaria.

-Usted dice que ojalá la Democracia Cristiana esté en estas conversaciones, pero lo cierto es que la intención declarada de la DC es que haya dos listas y no una. ¿Eso podría tensionar la negociación, considerando también el apoyo de la DC a la candidatura de Carolina Tohá?

-Nosotros agradecemos sin duda el apoyo de la Democracia Cristiana a la candidatura de Carolina Tohá, es un apoyo donde los militantes de la DC no van a poder votar en la primaria, pero entendemos que es una fuerza también que ayuda a movilizar, haciéndose parte de la campaña.

Y desde ahí que lo vemos con muy buen ojo, porque esto es un proyecto de coalición que tiene que ser capaz de construir acuerdos desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y hay que seguir creciendo al centro, porque es necesario crecer para construir una mayoría social y política.

Ojalá que la DC sea parte de la conversación, es necesario que se integre, porque es fundamental para construir unidad entre todos. Esto no es algo que se declare, no es algo que ocurra meramente porque uno lo dice, sino más bien cómo somos capaces de construir una coalición política que aspira a gobernar Chile, con la DC, con el Partido Comunista, con el Frente Amplio y con todos los sectores del progresismo, que nos permita llevar adelante un proyecto nacional de seguridad, de crecimiento y de bienestar compartido para todos.

-¿Han existido conversaciones formales o informales con la DC al respecto?

-Siempre hay conversaciones, como con los diferentes partidos, y, por lo tanto, lo que uno tiene que aspirar es a que esas conversaciones se integren en la mesa formal de negociación para efectos de que estén todos los actores representados.

Eso es lo que tenemos que trabajar para el próximo jueves 12. Tener una reunión donde podamos estar todos los actores, todos los partidos políticos, y podamos conversar cuáles son nuestras legítimas aspiraciones.

-¿Para la reunión del jueves se invitó formalmente a la DC?

-No todavía, pero va a ocurrir de aquí al lunes o martes. Esperemos formalmente que ocurra, a efectos de que ellos también puedan sumarse a esta reunión.

-Últimamente los candidatos a las primarias han expresado de forma más nítida sus diferencias, y hacia Carolina Tohá han existido dos críticas claras. Una tiene que ver con el sello concertacionista de su candidatura y la otra con su gestión en materia de seguridad mientras fue ministra del Interior. Algo que se ha repetido en los debates hasta ahora. ¿Qué le parece que los otros candidatos apunten a esos temas en particular?

-Creo que caricaturizar los apoyos de Carolina Tohá como la vuelta de la Concertación es lo más lejos de la realidad. Por supuesto, uno se hace cargo de la historia, de su aprendizaje, de sus errores, y uno es heredero de todos esos procesos que le hicieron muy bien a Chile. Pero esto es una cosa distinta. Es una cosa donde queremos estar desde la DC hasta el PC, incluido el Frente Amplio.

Es un aprendizaje distinto. Tiene elementos de un proyecto nacional nuevo y que, por lo tanto, quiere generar una coalición política que sea su sustento. Tenemos que ser capaces de construir una mayoría social y política que se exprese en el Parlamento para llevar adelante un proyecto nacional con seguridad y con crecimiento económico que es fundamental para los desafíos que Chile tiene.

Desde ahí que es completamente distinto el proyecto de Carolina Tohá al proyecto de la Concertación, no obstante ser heredera de los mejores pasajes, de los mejores líderes y sin duda encarna sobre su historia aquellos principios ideales de Salvador Allende, Ricardo Lagos, Bachelet, Frei, Aylwin, que sin duda la fortalecen.

-Analistas han señalado que este sello concertacionista que se le adjudica a Carolina Tohá como crítica, para otros puede ser una fortaleza, por su capacidad de crecer hacia ese centro político que reconoce lo que fueron las fortalezas de la Concertación en su minuto. ¿Lo ve de esa manera?

-Es una fortaleza la capacidad de crecer hacia el centro político. No obstante, uno tiene que hacer cosas nuevas y distintas.

Por algo la Concertación es historia y ya no existe. Porque los tiempos pasan y las condiciones actuales son completamente diferentes, con otros liderazgos que están hoy día en la política. Y Carolina Tohá encabeza un proyecto desde una coalición política distinta, que le ofrece a Chile un futuro distinto, y que se haga cargo de mejorar las condiciones materiales a las personas. Eso es fundamental.

-Desde el comando se ha dicho bastante que la candidatura de Carolina Tohá sería la más competitiva en una primera vuelta. Algo que molestó en particular a la candidata Jannette Jara a propósito de las caricaturas que, a su juicio, se hacen del PC. ¿Cuál es su lectura de la competitividad en términos políticos?

-No solo lo dice el comando, sino también las encuestas afirman que Carolina Tohá es la candidata más competitiva para enfrentar a la derecha y es la que más posibilidades tiene de convertirse en la próxima Presidenta de Chile, para detener el avance de la ultraderecha en nuestro país. No por eso somos anticomunistas, no porque disentimos del Partido Comunista en algunas cosas nos vamos a convertir al anticomunismo. Para nada, creemos que en una coalición política –y así lo hemos dicho siempre–, tienen que estar todos representados.

Por eso, además, tenemos legítimas diferencias que esta primaria nos ayuda a resolver. Pero es claro –y así lo expresa cada una de las encuestas que uno puede ver– que Carolina Tohá es la mejor candidata para derrotar a la derecha y, además, es la candidata que tiene por lejos mayor experiencia, trayectoria y confianza en llegar a acuerdos.

-¿Hay preocupación respecto a la convocatoria que se pueda lograr el 29 de junio? Considerando que es muy necesaria una buena convocatoria para llegar en buen pie a la primera vuelta y superar el 1 millón 700 mil votos de las primarias del 2021.

-Estamos preocupados, porque creemos que tenemos que ser capaces de movilizar mucha gente y que haya un ánimo de elección, pero también confiamos en que el chileno y la chilena en general es responsable con la democracia en su país, a pesar de la desafección, y valora profundamente que los partidos sean parte de un proceso democrático como las primarias.

Por lo tanto, nuestra pega es trabajar para que la gente vaya a votar, trabajar para dar a conocer que el 29 de junio hay elecciones primarias que son voluntarias, que pueden participar cerca de 13 millones de personas, o sea, casi la totalidad del padrón, salvo aquellos partidos de derecha que no hicieron primaria. Por lo tanto, es una oportunidad y creemos que nuestro trabajo es seguir haciendo campaña para dar a conocer la fecha y que la gente defina quién quiere que sea el candidato del progresismo.

-¿Qué le ha parecido el despliegue de Evelyn Matthei esta semana? A propósito de que inscribió su precandidatura, hizo un lanzamiento de campaña…

-Yo creo que, como no tuvieron primaria y no pudo ni siquiera inventar una primaria ficticia, la candidata de Chile Vamos tiene miedo, porque José Antonio Kast cada vez está mucho más cerca, casi hay un empate virtual, y tiene la necesidad de figurar y de presentar cosas que son propias de una campaña, pero que ella no la tiene.

Hoy día la única coalición política que quiso hacer una elección para definir su candidato es la de los partidos del progresismo, no así Chile Vamos ni la ultraderecha.

-¿Eso justificaría también el tono que ha tenido contra el Gobierno, en particular a diferencia de José Antonio Kast, que se le ha visto más mesurado?

-Esto es como el mundo al revés, pareciera ser que hoy día Kast le está hablando al centro, en cambio Evelyn Matthei le está hablando a la ultraderecha con un tono agresivo, con un tono contestatario, con un tono que nos hace recordar aquella época oscura de nuestro país que nadie quiere volver a vivir. Pareciera ser que eso es quizás a lo que más acostumbrados nos tiene la candidata de Chile Vamos.