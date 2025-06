Fuego cruzado por competitividad ante la derecha enciende la previa a la primaria oficialista

La disputa por la candidatura presidencial dentro del oficialismo se intensifica de cara a la primaria del próximo 29 de junio. El más reciente episodio es un intercambio de declaraciones protagonizado por Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático (PPD, PS, PR, PL), y Jeannette Jara, abanderada del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH).

Este miércoles, Tohá elevó el tono y puso sobre la mesa la competitividad de su opción para la siguiente etapa electoral. Durante su participación en el foro “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”, organizado por Icare, la exministra del Interior enfatizó que “no todos los liderazgos son igualmente competitivos ante la derecha”.

Tohá sostuvo que la elección del tipo de liderazgo de izquierda que representará al oficialismo es clave, considerando que la derecha se muestra “más radicalizada, más populista” tanto en Chile como a nivel global. Este planteamiento se suma a una tesis previamente expresada por el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), que sugería una supuesta falta de opciones competitivas en segunda vuelta si Jara fuera la candidata.

A mediados de abril, el parlamentario y exabanderado de los liberales —hoy alineado con la campaña de Tohá— reprochó en una entrevista radial el sello de “liderazgo popular” que —según él— la carta presidencial del PC se ha atribuido a sí misma.

La respuesta a Tohá desde el comando de Jara no se hizo esperar. La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), vocera de la candidata comunista, replicó que “la competitividad no se mide solamente por encuestas ni en la capacidad mediática”, sino por “la coherencia, la credibilidad y la capacidad real de convocar a una mayoría social”. Según consignó Cooperativa, desde ese equipo reafirmaron que “el progresismo necesita unidad y convicción” para derrotar a la derecha y transformar el país.

Jara: “Soy más competitiva que todos los candidatos de la primaria”

Este jueves, fue la propia Jeannette Jara quien calificó de “campaña del terror” las declaraciones sobre su supuesta falta de competitividad. Tras la publicación de la encuesta ICSO-UDP, en la que Tohá aparece con 8 puntos y Jara con 7, la candidata comunista sostuvo desde Copiapó que “será la ciudadanía la que elija quién es la candidata más competitiva; no son declaraciones de los comandos las que establecen eso”.

Jara reiteró que no le gustan “las campañas del terror” y que no tiene sentido que ellos mismos estén “metiendo miedo”, sobre todo cuando —enfatizó— las encuestas muestran que es competitiva. “Soy más competitiva que todos los candidatos de la primaria, entonces no le veo mucho sentido a estar nosotros mismos declarando algo que va a decidir la ciudadanía”, dijo, tras comprometerse a un proyecto ferroviario que conecte Santiago con la Región de Atacama.

Cabe mencionar que Tohá también dirigió un mensaje al Frente Amplio (FA), en medio del debate sobre la violencia durante el estallido social de 2019, recordando que ella siempre ha rechazado la violencia como un peligro, tanto en ese período como en la dictadura.

Desde el Frente Amplio también hubo manifestaciones en defensa de su candidato, Gonzalo Winter. Según consignó La Tercera, su jefa de campaña, la diputada Gael Yeomans, afirmó que Winter “es el candidato más competitivo de esta primaria y puede ofrecerle a Chile una continuidad en los cambios que empujó el Presidente Gabriel Boric”.

No obstante, en medio de la tensión, un sketch humorístico publicado por Winter ha generado roces con el Socialismo Democrático. El senador PS Fidel Espinoza calificó el registro como una “imbecilidad”, a lo que el diputado FA Diego Ibáñez respondió cuestionando qué pasaría si un senador frenteamplista tratara de la misma forma a Carolina Tohá.

Una “payasada” sin límites de alguien que quiere dirigir el país. Dios nos pille confesados. Sabía de su imbecilidad, pero esto es más q eso. pic.twitter.com/k3Mp9LeUeh — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) June 10, 2025

Hasta ahora, el cuarto candidato a la primaria, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), no ha entrado en el cruce de declaraciones sobre la competitividad. Previo a la emisión del primer capítulo de la franja electoral, manifestó que “es el momento de mostrarle al país que sí hay alternativa. ¡Nosotros no nos resignamos con los mismos! Chile necesita justicia territorial, dignidad social y un nuevo trato con las regiones”.

Así, la primaria oficialista se perfila como un escenario cada vez más marcado por las diferencias internas y la pugna por demostrar cuál candidatura es la más capaz de enfrentar a la derecha en las elecciones presidenciales de noviembre.