Juan Pablo Valenzuela: “Dejarlo en casa es dejarlo atrás”

Es un hecho lo virtuosa que resulta la educación inicial, pero casi un 35 por ciento de los niños no la aprovecha. Por qué y cómo revertirlo es lo que respondió en Hora de Conversar.

En Chile, tenemos mal desarrollado el sentido de protección. Cuando hace frío, como está siendo por estos días, y ni qué hablar cuando llueve, los padres prefieren dejar a la guagua en casa y no llevarla a la sala cuna. Eso, pese a que todas las investigaciones, las de neurociencia, psicología, sociología, economía, biología, revelan que dejar a esa guagua en casa es dejarla atrás.

–Ahí hay cierta responsabilidad del sector salud –afirma el director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), el economista Juan Pablo Valenzuela. Y precisa: –Muchas veces los mensajes de los pediatras frente a cualquier mínimo peligro de contagio son alarmantes: “No se arriesgue, mamá, déjelo en la casa”. Si el tema del frío y del invierno fueran tan relevantes, la asistencia en los países nórdicos al jardín infantil y a la sala cuna sería mínima, en circunstancias que son los que tienen la mayor tasa y regularidad de asistencia a la educación inicial a nivel planetario. Y, consecuentemente, la mejor calidad de la educación y un nivel de desarrollo humano altísimo.

El investigador sostiene que no se trata sólo de que los niños aprovechen lo que llama “esta ventana de oportunidades”, el período de los 0 a los 6 años, sino que lo hagan al máximo. No basta con matricularlos y llevarlos un día sí y otro no. Deben asistir siempre, regularmente. Aunque insiste en que “la familia es parte esencial de la educación inicial”, lo que se logra en sociabilización, formación del lenguaje, creación de hábitos, creatividad, es imposible de conseguir si se quedan solos en su casa en la etapa del desarrollo humano en que el ser humano absorbe más y mejor el conocimiento.

Por eso, el eslogan de la campaña, que reúne a casi cincuenta organizaciones que trabajan en educación inicial y tiene hasta una canción asociada, le parece tan nítido: “Dejarlo en casa, es dejarlo atrás”.

Esta es la verdadera educación superior

–Es en la etapa inicial de la vida, incluso en la intrauterina y hasta los tres, cuatro años, que la ventana de oportunidades del ser humano es enorme y permite emparejar la cancha de las oportunidades. La educación inicial es una herramienta poderosísima para lograr ese objetivo. Por eso, esa campaña tiene tanto sentido y estamos invitando a las familias. Obviamente, no son las guaguas ni los párvulos los que van a exigir su derecho a no quedarse en casa, sino sus padres o sus adultos responsables quienes deben cautelarlo. Son ellos quienes deben comprender el valor de la educación inicial para generar la demanda y el hábito de llevar a sus niños y niñas a salas cunas y jardines infantiles, porque son una tremenda oportunidad de desarrollo.

El investigador insiste en que “la familia es la primera formadora”, pero requiere de este riquísimo apoyo, no sólo por el desarrollo de los niños, sino también por los padres. En especial, por las madres.

Sin embargo, y pese a la sólida evidencia, hoy en Chile casi el 35 por ciento de los niños de entre 0 y 4 años no asiste a un establecimiento de educación inicial, y quienes están matriculados presentan una asistencia promedio de 57 por ciento en sala cuna y 71 por ciento en niveles medios. Esta baja participación ocurre “porque no hemos logrado instalar con suficiente fuerza el valor de este nivel educativo, tanto en las familias como en la agenda pública”, sostienen los líderes de la campaña. Y agregan un dato elocuente: “Tampoco hemos generado condiciones equitativas en cuanto a financiamiento. Actualmente, el país destina tres veces más recursos a educación superior que a educación inicial”.

–Cuesta comprender esa priorización, que es casi elitista. La mayor inversión debería estar en los niños y desde su más temprana edad. No en vano algunos afirman que la verdadera educación superior es la inicial, porque es ahí donde se generan las condiciones para todo lo que viene después.

–Ciertamente. La educación inicial permite desarrollar las habilidades cognitivas y socioemocionales claves para el siglo 21. Mucho más importante que aprender matemáticas en la educación media es haber asistido al jardín infantil y haber generado las condiciones para que el aprendizaje posterior, como el de las matemáticas en la enseñanza media, ocurra fácil y naturalmente.

Llamado a los candidatos

–Existen estudios que demuestran que un niño que fue al jardín infantil frente a uno que no fue, aprende antes y mejor a leer y a escribir…

–Más que eso. El premio Nobel de Economía, el estadounidense James J. Heckman, sigue demostrando con investigaciones y papers que una educación inicial de calidad reduce los riesgos de conflicto con la justicia, el desempleo sistemático, el consumo de drogas, la dependencia de los subsidios sociales. Todos esos indicadores son mucho mejores en los adultos que fueron a un jardín infantil que les dio una buena formación socioemocional temprana que los que se quedaron en casa, parafraseando el eslogan de nuestra campaña.

Juan Pablo Valenzuela refuerza nuevamente tanto el estar matriculado como el asistir a diario.

–La evidencia indica que no sirve llevar a los niños y niñas al jardín sólo por un tema práctico de protección, porque no tienes con quién dejarlo. El adulto que comprende que lo que está en juego es el desarrollo del niño, no sólo su cuidado, entiende que la asistencia debe ser sistemática y permanente. Los padres, la opinión pública y las autoridades deben comprender esto. Sólo así Chile podrá pegar el salto al desarrollo en materia de educación que requiere.

–¿Cómo evalúas el desempeño de las actuales autoridades en materia de educación inicial?

–Han habido algunos elementos destacables, como el que Subsecretaría de Educación Parvularia apoye la iniciativa Educación Inicial 2030. Pero ciertamente no ha sido el foco ni en términos estratégicos ni menos en materia de recursos. Estamos con una restricción presupuestaria que se origina en que ha ido creciendo la demanda de recursos financieros para la educación superior y cumplir con la promesa de terminar con el CAE.

El director del CIAE cree, sin embargo, que “al margen del color político de los gobiernos, en Chile las autoridades tienen la convicción de que la educación es una llave maestra para la equidad y el desarrollo de las personas como seres humanos individuales y también para el bienestar del colectivo. Con educación se logra una sociedad más cohesionada y también crecimiento económico. Por lo tanto, es ahí donde Chile debe poner la mayor parte de sus recursos. Si tuviéramos un peso adicional para poner, yo les pediría a los candidatos y candidatas que no estén pensando en gratuidad para nuevos deciles, sino al revés. Piensen en cómo reforzar la inversión en este nivel inicial. En cómo apoyamos la educación preescolar y agregamos programas de desarrollo de habilidades parentales, que es lo que han hecho muchos países del primer mundo”.

Licencias médicas fraudulentas

El experto habla de ayudar a los adultos, padres y apoderados, a desarrollar habilidades para la crianza. Hasta ahora existe el Chile Crece Contigo, un reconocido programa desarrollado en el primer gobierno de Michelle Bachelet. “Es todo un referente, pero tiene una cobertura pequeña. La realidad es que en todos los programas de educación parvularia, el desarrollo de las habilidades parentales está mínimamente considerado. Y es muy necesario. Sobre todo para las familias de alta vulnerabilidad, en condiciones de pobreza. Las que viven en campamentos, las lideradas por una jefa de hogar, las de migrantes irregulares… No podemos desatender a esos niños y niñas en el comienzo de su desarrollo”.

–Sobre todo en un país donde los niños son cada vez escasos.

–Eso que comentas es tremendamente relevante. Hoy en Chile están naciendo la mitad de los niños que nacían hace una década atrás, 1.6 niños por mujer. El año 2024 la tasa global de fecundidad fue de 1.03. Y los primeros meses del año 2025 es aún menor y nada indica que mejore. Estamos con una proyección de futuro bastante negativa. Ese un fenómeno a nivel mundial, pero en nuestro país la caída en la tasa de natalidad se está produciendo a una velocidad inusitada. Y pareciera no ser transitoria.

Juan Pablo Valenzuela teme que esta caída vaya en perjuicio de la ya “ninguneada” educación inicial en materia de presupuesto.

“El financiamiento que tenemos en educación tiene que ver con los cupos necesarios. Si hay menos guaguas, habrá menos necesidad de cupos, y puede que más de alguna autoridad se tiente con desviar esos recursos y no mantenerlos para mejorar el servicio que se ofrece aunque haya menos niños”.

Ese es el temor del experto. De ahí que concluya: “Es muy relevante que todos los candidatos y candidatas presidenciales se comprometan al menos a mantener el presupuesto actual, porque esto que conversamos podría traducirse en inversiones de más calidad, de mayor cobertura, de apoyo al desarrollo de habilidades parentales. Quizás requiramos menos recursos porque van a haber menos niños y niñas pequeñas, pero que a nadie se le vaya a ocurrir por esto reducir el presupuesto de la educación inicial. No caigamos en esa tentación”.

Aunque no tiene que ver con la campaña, no podemos dejar de preguntarle al economista director del CIAE cómo se explica él que la mayor parte de licencias médicas fraudulentas esté radicado en Integra y la Junji, dos entidades absolutamente relacionadas con el funcionamiento de las salas cuna y los jardines infantiles.

–Como Educación Inicial 2023 trabajamos con muchos jardines y salas cuna, y puedo decir que uno aprecia el compromiso de las educadoras y técnicas en párvulos. Es muy potente. Uno lo comprueba al trabajar con ellas. Eso como primer punto. Sin embargo, ese alto número de licencias falsas en el sector debe investigarse y sancionarse con toda la fuerza de la ley. Cuesta comprender que personas adultas “tiren licencia”, sin darse cuenta de que están cometiendo un delito gravísimo. Por otro lado y en ningún caso como excusa, post pandemia, el bienestar socioemocional de todos los educadores se ha visto muy alterado. Son muchas las complicaciones a las que se enfrentan: los desafíos de la convivencia en una sociedad que experimenta altos niveles de violencia; los niveles de aprendizaje cada vez más heterogéneos… Esta realidad ha generado una enorme tensión y en el sector de las educadoras y las técnicas en educación objetivamente ha sido mayor –responde uno de los voceros de la campaña “Dejarlo en casa, es dejarlo atrás”.