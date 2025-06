“Toda persona absuelta es inocente”: Winter lamenta inclusión de Patricio Tombolini en su franja

“Son imágenes de archivo, de prensa, que narran una época y evidentemente que no, no me di cuenta que era él”, aseguró el candidato presidencial del Frente Amplio, afirmando que la decisión de incluir su imagen en la tanda fue de carácter audiovisual y no política.

Resumen Síntesis generada con OpenAI Gonzalo Winter (FA) enfrentó críticas por incluir en su franja electoral una imagen del exsubsecretario Patricio Tombolini —absuelto por la Corte Suprema en 2007 por el caso Coimas— junto a figuras como Pinochet y símbolos de desigualdad. El Partido Radical presentó una queja formal, y Tombolini anunció una querella. Winter defendió el montaje como un recurso audiovisual para “mostrar una época”, aclarando que no cuestiona su inocencia. Desarrollado por El Mostrador