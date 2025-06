Tohá y Winter protagonizan tenso cruce por el estallido social y el papel de la Concertación

Las tensiones entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, gestión en seguridad, crecimiento económico y el temor de una baja participación, son algunos de los temas que marcaron el ambiente del primer debate televisivo de cara a las primarias del próximo 29 de junio.

En ese sentido, los videos de la campaña de Gonzalo Winter que aluden a una visión crítica sobre los tiempos de la Concertación y actitud del FA en torno a la violencia en el estallido social generaron un fuerte cruce entre el candidato frenteamplista y Carolina Tohá en la instancia emitida por el programa Mesa Central de Canal 13.

La exministra del Interior aprovechó la oportunidad para interpelar la franja televisiva del diputado, acusando que esta describe una época de la historia reciente mediante “la misma caricatura que se conoció cuando el FA empezó y la misma con la que se jugó en la época del estallido”.

“Se hizo un juicio del estallido en base a esa mirada de la gran estafa de los 30 años. Después esa misma mirada empujó una parte del proceso constitucional y también tuvo al gobierno actual en las cuerdas. ¿Creen de verdad eso o es un recurso de campaña?”, consultó Tohá.

En respuesta, Winter indicó que su franja trata de retratar los dolores que surgieron de una época. “Mi posición sobre la década del ’90 en particular, es una buena década porque se logró consolidar una democracia, se bajó la pobreza y se logró crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó una gran herida, que es la desigualdad”, dijo el diputado.

Asimismo, el candidato del FA declaró que no le correspondía hacerse cargo del estallido social. “De nuevo volvemos a esta tesis de que hay un partido político o un dirigente, en este caso yo, que puede hacer con el dedo y decir hágase un estallido social. Por supuesto que no. (…) Pero lo que no entiendo es por qué cuando decimos que surgieron nuevos dolores en los años 90, tal como es la desigualdad reconocida por el presidente Lagos y Bachelet, hay un problema. ¿Por qué ustedes lo pueden decir y nosotros no lo podemos decir?, enfatizó Winter.

“A mí me han dicho ladrón, corrupto e imbécil”

Consultada sobre si su candidatura pretendía volver a los años de la Concertación, Tohá respondió que “si quisiera revivir la Concertación, cuando fue el fracaso constitucional, hubiera empujado que se salieran del gobierno los poquitos contados con los dedos de una mano que estábamos ahí y hubiera formado algo por fuera contra los que estaban en el gobierno. Pero sí creo que hay cosas que aprender de la Concertación, que yo hubiera esperado que a esta altura se hubieran aprendido por los sectores que por tiempo dijeron que esa época fue un horror”, señaló.

En esa línea, la candidata del Socialismo Democrático aclaró que la crítica es sobre cómo el FA interpretó el estallido y posteriormente el proceso constitucional.

“Esta mirada de que estos son el despojo, estos son los vendidos, estos no entienden nada. Yo entendía que habíamos visto un aprendizaje en ese sector. Que ya no se iba a volver a esa caricatura. (…) Esto no se trata de la Concertación, no se trata de quién es más de izquierda, no se trata de revivir nada, sino de proponer hacia adelante. Entonces, no voy a entrar en eso. Pero me queda claro que es una gran decepción, que parece que no se aprendió nada”, indicó Tohá.

Por su parte, Gonzalo Winter interpeló a la militante del PPD por los insultos que ha recibido por parte de algunos personajes de su sector y también tuvo palabras contra las declaraciones del economista Óscar Landerretche, las que a su juicio esconden “una incomprensión de lo que ocurrió en el estallido social, pero también la deliberada intención de no entenderlo”.

“A mí me han dicho ladrón, corrupto e imbécil de parte del otro lado y eso no parece ser tema para nadie en este país”, acusó Winter.

El candidato frenteamplista también fue requerido por las críticas sobre la aparición de Jorge Correa Sutil en su franja televisiva, cuando se dice que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

“Efectivamente yo quiero hacer una distinción, que en la franja se habla de la dictadura, se dice que es un momento cruel, y después dice que hay un momento de desigualdad, y ahí aparecen imágenes de la época. Yo defiendo ese mensaje, y al mismo tiempo creo que no debería aparecer Jorge Correa Sutil, de quien tengo buena opinión. De hecho, he trabajado con él en el Congreso (…). Y por lo tanto, creo que él no debería aparecer”, sostuvo.