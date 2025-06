Minuta del comando de Tohá ignora al FA y asegura que en primarias, “la pelea es con el PC”

El comando de Carolina Tohá, abanderada del Socialismo Democrático (SD), difundió una minuta instruyendo a evitar polémicas con el Frente Amplio (FA) y centrarse en marcar diferencias con la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara. “Esta primaria define quién lidera el progresismo en Chile, y esa pelea hoy es con el PC”, señala el documento.

Según Emol, el texto critica la franja electoral del FA, calificando algunos de sus ataques como “viles”, y enfatiza que “no es el Frente Amplio nuestro adversario en esta primaria. Solo se le hace el favor al PC”. Además, apunta que una eventual victoria de Jara representaría “una segunda vuelta entre Matthei y Kast”, favoreciendo a la derecha: “Esta primaria no es entre personas, es entre proyectos. Si gana Jara, gana el Partido Comunista. Y eso, hoy, significa muy probablemente una segunda vuelta entre Matthei y Kast. Es decir, gana la derecha”.

La minuta resalta que “Carolina es la única candidatura con experiencia real de gobierno, credibilidad en el mundo independiente y respaldo ciudadano amplio. Es la única que puede construir una mayoría que avance con responsabilidad y capacidad de gobernar”, y con capacidad para liderar un proyecto de mayoría que aborde seguridad y economía.

La estrategia de la minuta ha escalado tensiones entre las candidatas. Desde el SD, dirigentes como Jaime Quintana del PPD criticaron el programa económico del PC, comparándolo con “políticas kirchneristas” que llevaron al “colapso económico” en Argentina. Por su parte, Paulina Vodanovic, presidenta del PS, cuestionó las críticas de Jara en seguridad, señalando falta de apoyo del PC a proyectos clave en esa área.

De hecho, la misma Tohá endureció el tono durante el debate organizado por Radio Pauta y The Clinic, señalando que Jara representa un sector que “donde ha gobernado en el mundo los países se han estancado y la pobreza ha aumentado”. Además, reprochó la postura del PC frente a la agenda de seguridad: “Me sorprende ver a una candidata del PC replicando lo que dice la derecha”.

Jara respondió calificando de “falsa” la crítica al estancamiento y aumento de pobreza en gobiernos comunistas, defendiendo el aporte del PC en los gobiernos donde ha participado. Además, expresó dudas sobre la autenticidad de la minuta y llamó a un debate respetuoso, enfocado en programas y propuestas. “La ciudadanía necesita respuestas, no dimes y diretes”, afirmó.

“Me cuesta creer que una minuta de esa naturaleza haya salido de nuestro aliado en esta primaria”, dijo hoy Jara sobre la estrategia del comando de Tohá. Además, advirtió que “una de las instrucciones supuestas de la minuta es no pelear con el Frente Amplio y yo lo que más he visto que han hecho es pelear con el Frente Amplio, entonces no sé realmente si es una minuta que emanó o no de la campaña de Carolina y si así fuera, pucha, sería lamentable”.