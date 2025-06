Consejero RM, Pedro Herreros (UDI) emplaza a Orrego a “demostrar” que dinero no fue a su campaña

En medio de las acusaciones contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego por fraude al fisco, se dio a conocer la comisión de consejeros regionales que indagará las irregularidades detectadas por Contraloría. La instancia tendrá mayoría opositora, y tendrá un plazo máximo de 6 meses para entregar sus resultados.

En ese contexto, y considerando es imputado por el delito de fraude al fisco a raíz de una investigación de la Fiscalía por uso de recursos públicos en su campaña de reelección en 2024 y que ha sido cuestionado por la entrega de recursos a ProCultura, el gobernador Orrego ha defendido siempre su inocencia, asegurando que ningún dinero fiscal ha sido usado en su campaña de reelección.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el consejero regional Pedro Herreros (UDI) destacó la importancia de la transparencia y emplazó a Orrego: “El gobernador lo dijo, que efectivamente no ha ido ni un peso a su campaña. Perfecto, que lo demuestre”.

Herreros enfatizó: “Si es así, nosotros, por supuesto, que vamos a estar en el fondo, del lado de la institución, en decir: este es un cargo importante, y que al no demostrarse ningún delito, vamos a estar apoyando para que siga adelante su trabajo”. Sin embargo, advirtió: “Es muy difícil poder defender todos los flancos abiertos que tiene”.

En cuanto a la falta de información proporcionada por el gobierno regional, Herreros señaló: “Muchas empresas, muchas instituciones hacen este tipo de coaching con distintas índoles para sus directores. El problema es que acá nosotros no hemos recibido la información respecto a que, efectivamente, esto se realizó, quiénes participaron de esto, y por eso nosotros hemos pedido las actas, para decirnos: mira, efectivamente, en la sesión número uno se trataron seis sistemas donde participaron tales directores, tales ejecutivos del gobierno regional, y eso a nosotros nos dejaría mucho más tranquilos. Pero hasta el momento eso no ha existido”.

El consejero subrayó la necesidad de que el Ministerio Público investigue a fondo: “Hoy día es la justicia quien tiene la responsabilidad de investigar, y así estamos nosotros a la espera”. Sobre su convicción respecto a las acusaciones, Herreros aclaró: “Me cuesta aseverar algo, porque lo que nos ha dicho el gobernador es que existe un aprovechamiento político, sin tener todos los antecedentes sobre la mesa y sin que se haya pronunciado la justicia. En base a esto, yo podría decir que sí tengo una convicción: creo que se debe investigar correctamente”.

Ante la consulta sobre la trayectoria política de Orrego y su situación actual, Herreros reflexionó: “Más allá de tener dudas, siempre hay que dejar algún espacio para la buena fe y decir que tiene que tener la posibilidad de defenderse y entregar los antecedentes”. No obstante, añadió: “Nosotros hemos pedido la información y no se nos ha entregado; huele también a que puede haber alguna… puede que no estén todos los antecedentes”.