Micrófono apagado, ego encendido: la intolerancia de Kast en un debate público

Una insólita reacción tuvo este jueves el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante un debate con los también aspirantes a La Moneda Jaime Mulet (FRVS) y Johannes Kaiser (PNL), en el marco del Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela), organizado por Corparaucanía.

También fueron invitados sus otros contrincantes: Evelyn Matthei (UDI), Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA), quienes se excusaron de participar en el debate en Temuco. Su ausencia generó molestia en Kast, quien fue el primero en tomar la palabra y, antes de abordar el tema principal, la región, aprovechó la instancia para criticar la inasistencia de sus pares.

Al tratarse de un debate, su alocución estaba cronometrada. Se lo advirtieron en pleno escenario. Sin embargo, Kast no respetó el tiempo asignado (tres minutos) y se extendió más de lo permitido, lo que motivó la intervención de la periodista encargada de la moderación.

—José Antonio, está pasadísimo —le dijo la periodista Paloma Ávila de CNN Chile, pero Kast optó por no hacerle caso, y siguió hablando, enfocado en el terrorismo, en medio de aplausos.

Tras casi un minuto, la conductora lo interrumpió de nuevo.

—José Antonio, tenemos que cortar —le acotó.

—Yo te voy a pedir, Paloma, que por favor…

—Lo que pasa es que no tiene que ver conmigo, son las reglas parejas para todos…

—Yo lo sé, lo sé, y espero que los otros, los dos parlamentarios, puedan tener el mismo tiempo de explayarse —dijo Kast en referencia a Muler y Kaiser, que miraban en silencio el altercado.

—Claro, pero es que las reglas las pone la organización —respondió Ávila.

—Esta oportunidad no la tenemos siempre —agregó Kast, como excusa ante su conducta, frente a lo cual la periodista pidió lo siguiente:

—Necesitamos que corten el micrófono, por favor…

Kast siguió como si nada:

—La violencia no ha bajado, la violencia no ha bajado —alcanzó a decir, cuando efectivamente le cortaron el audio, pese a lo cual Kast continuó hablando, al tiempo que una mujer comenzaba a increpar a Paloma Ávila desde la audiencia.

Ante ello, la periodista volvió a intentar calmar las cosas:

—Oye, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Este lugar, La Araucanía, que todos queremos tanto, es un lugar donde deberíamos poder hablar adecuadamente. Todos, todos te queremos escuchar, José Antonio. Y usted no puede hablar porque estamos en este momento por respeto al resto —le replicó a la mujer que gritaba desde el público.

—Esto no es democracia, no de esa manera. Se está imponiendo, no, no. Vamos a respetar algunas cosas. Las reglas las puso la organización. Entonces, todos vinimos acá, incluyéndome, con esas reglas. Las vamos a cumplir por respeto al resto y vamos a tener muchas oportunidades de hablar de temas importantes. Entonces, no hagamos esto para partir, porque ¿para qué? Le ponemos mal tono a algo que tiene una gran oportunidad de ser un diálogo y una conversación. Hagámoslo de buena manera, si no cuesta nada —argumentó, recibiendo un aplauso de parte de los asistentes, mientras Kast seguía hablando y quejándose.

Ante ello, Ávila le recordó que “si vas a tener tres (minutos) al final y un montón de respuestas, ¿Para qué insistir? Sigamos en el proceso, seamos respetuosos, no lo está haciendo José Antonio, hagámoslo bien. Es que no soy yo la que da el tiempo. Es Diego. No es ni mi culpa”, indicó en referencia a Diego Benavente, de Corparaucanía.

Finalmente, el encargado del debate, interpelado por Kast, le hizo un gesto a la conductora y esta anunció anunció que “Diego, que representa a la organización, le da un minuto más. Eso quiere decir que estos candidatos van a tener cinco minutos, porque él se tomó un minuto más, más un minuto adicional. Solo para que quede constancia”.

Tras ello, Kast —ya con el audio repuesto— aseveró que “yo no vengo aquí a decir lo políticamente correcto”.

Luego de él fue el turno de Kaiser, quien dijo con un tono de evidente molestia que “si nosotros queremos hacer cumplir la ley, tenemos que cumplir la ley. Eso significa que cuando nosotros aceptamos asistir a un evento como este y aceptamos la regla, tenemos que cumplir con la regla”.

En sus tres primeros minutos, Mulet no hizo mención alguna al incidente y luego, en la primera ronda de preguntas (sobre el estado permanente del estado de excepción constitucional que se vive en La Araucanía), Kast contestó en forma breve y concisa, para, al final de su respuesta, levantar el dedo índice hacia la periodista y decir “un minuto”, dando a entender que esta vez si se había ajustado a los tiempos.

Y, por cierto, en el programa oficial del debate figuraban también los rostros de las candidatas Evelyn Matthei, Jeannette Jara y Carolina Tohá, ninguna de las cuales asistió.

Las críticas

Ante el exabrupto, el diputado Nelson Venegas (PS) dijo por medio de su cuenta de X: “Kast no respeta la reglas. Impone sus reglas. Tome nota la derecha democrática y liberal. Kast admira sistemas iliberales. Si gana, se viene una poca muy oscura para Chile, ojalá prime la razón. Ojalá no sean arrastrados por el autoritarismo”.

Casi como respondiéndole, la senadora Paulina Nuñez (RN), que además es una de las voceras de Evelyn Matthei, aseveró por medio de la misma red social que el abanderado de los republicanos “no respeta las reglas, no respeta a Paloma, a los candidatos, menos a quienes fueron a escuchar un debate, eso es democracia, en una región donde se sufre y se vive con temor como la #Araucanía. Uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice o sube a TikTok”.

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic (PL) opinó que “mis hijos chicos tienen más autocontrol y son más respetuosos”.

