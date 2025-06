Juan José Lyon, de América Transparente, e informe de Contraloría: “Tenemos un problema como país”

El informe de Contraloría General de la República reveló irregularidades por más de $1,5 billones en diversos organismos del Estado, incluyendo gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, municipalidades y Carabineros. Estas observaciones se concentran en incumplimientos de normas contables o presupuestarias, manejo irregular de recursos y deficiencias en la rendición de cuentas.

Al respecto, Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler: “Tenemos un gran problema como país, con un Estado, gobiernos locales, municipios que son sumamente ineficientes en la administración de los recursos”.

Explicó que los fondos objetados por Contraloría no necesariamente están perdidos, pero sí reflejan un manejo deficiente: “Esos $1,5 billones no están perdidos. Son gastos que muchos no tienen respaldo, gastos mal administrados o sin documentación relativa”.

Lyon detalló que, dentro de este consolidado, el monto que Contraloría exige restituir por uso indebido de recursos alcanza aproximadamente $1.500 millones, de los cuales $1.300 millones corresponden a municipalidades.

El director señaló la gravedad de que la Contraloría, con solo 2.000 funcionarios, fiscalice menos del 2% del gasto público: “Esto significa que la cifra puede ser mucho mayor. La alerta debe ser avanzar en la modernización del Estado, en mayor transparencia, herramientas de control y mecanismos que faciliten el control ciudadano”.

En relación a los municipios, Lyon indicó: “Es súper amplio, tenemos alcaldes de todos los colores políticos”. Además, subrayó que muchos informes municipales que inicialmente presentan observaciones logran subsanarse, aunque algunos no, derivando en juicios de cuenta.

Lyon también cuestionó la falta de implementación de reformas legislativas propuestas por comisiones anteriores, como la Comisión Engel o la Comisión Jaraquemada: “Se dan las soluciones, pero si uno hace seguimiento legislativo, la verdad que esas soluciones no se implementan, son leyes que duermen en el Congreso”.

Sobre el fortalecimiento de la Contraloría, dijo: “Necesitamos reformas tecnológicas, datos abiertos, transparencia en las compras públicas”.

Finalmente, al comparar el manejo de recursos públicos con una empresa privada, Lyon expresó: “En una empresa o una pyme, si los números no calzan o no hay comprobantes de gasto, eso sería gravísimo. Pero en el Estado, como el dinero parece ser de todos y de nadie, hay un Estado muy ineficiente y nosotros tenemos que avanzar”.