Mladen Yopo y críticas a participación del Presidente Boric en BRICS: “Hay mucho prejuicio y sesgo”

El experto en Relaciones Internacionales y Defensa, Mladen Yopo, abordó las críticas hacia la participación del Presidente Gabriel Boric en la cumbre de los BRICS, argumentando que estas responden a prejuicios y sesgos ideológicos.

“Hay mucho prejuicio, mucho sesgo ideológico detrás, generado porque supuestamente el comunismo se viene o porque algunos países miembros están cuestionados, como Rusia y China”, afirmó, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Sin embargo, recalcó que “China es nuestro principal socio comercial; queremos tener buenas relaciones con China”.

Yopo explicó que los BRICS representan “casi un 50% de la población mundial, 42% del PIB mundial, cerca del 28% del comercio, 44% de la oferta de petróleo” y añadió que se trata de “una alianza flexible, los BRICS no son una estructura rígida”. Además, aclaró que Chile no está ingresando a la organización: “Va a una reunión, en la cual va a ver lo que está pasando, va a ver la disyuntiva de ser miembro pleno o no… ingresar o tener acuerdos parciales, temáticos, o simplemente quedarnos como observadores”.

Destacó que los BRICS permiten explorar acuerdos en áreas clave como la apertura de mercados, políticas medioambientales y desarrollo. “Es más bien la posibilidad de tener una cierta autonomía estratégica, que permita al país poder decidir qué hacer y cómo hacerlo”, afirmó.

Al comparar al BRICS con otros foros, señaló: “Es un foro como Naciones Unidas, donde participa gente muy diversa. Aquí hay monarquía, hay democracias plenas, hay regímenes autoritarios con economías de mercado, el caso de Vietnam o el caso de China, por ejemplo. Hay países latinoamericanos como el caso de potencias regionales, como el caso de Brasil, o potencias regionales en el caso africano como Sudáfrica”.

Sobre la dinámica global, Yopo subrayó: “El mundo está moviéndose hacia un escenario complejo, donde los intereses se han complejizado y ya no tienen referencias concretas y claras. Europa no siempre está de acuerdo con Estados Unidos… incluso Estados Unidos, con sus socios más cercanos, no está de acuerdo siempre”.

Finalmente, reiteró que los BRICS ofrecen a Chile una oportunidad para evaluar y definir estrategias de cooperación en función de los intereses nacionales: “Es una nueva posibilidad de buscar ciertos acuerdos que permitan solventarse en todos los intereses nacionales”.