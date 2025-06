Juan Carlos Said y MCC: “Después de la reforma a las AFP, es la más importante de este Gobierno”

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) enfrenta un desafío tras declararse desierta la licitación para implementar la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), debido a la falta de ofertas de aseguradoras. Este seguro de salud voluntario busca ampliar la cobertura de los afiliados de Fonasa en prestadores privados, sin discriminar por edad ni preexistencias. Según Juan Carlos Said, médico internista y experto en salud pública, esta iniciativa es “después de la reforma a las AFP, sin duda la reforma más importante que se ha dado en este gobierno”.

La MCC permitiría aumentar la cobertura actual, que ronda el 30%, a aproximadamente un 80%, facilitando el acceso al sistema privado, especialmente en hospitalizaciones. Said, en ese sentido, explicó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler: “La MCC o Modalidad de Cobertura Complementaria son seguros complementarios que van a ser licitados por Fonasa, que serían financiados por el sector privado y que permitirían a las personas mejorar la cobertura que el sector público da en prestadores privados”. Además, señaló: “Este seguro no discrimina por preexistencias ni por edad, a diferencia de los seguros complementarios hoy existentes”.

A pesar del traspié inicial, Said considera que la situación no es alarmante: “Creo que efectivamente estas son malas noticias para el Gobierno, pero no es una catástrofe. A mí de verdad me habría asombrado que esto hubiera funcionado al primer intento”. Resaltó que el proceso es complejo y requiere coordinar intereses diversos, además de garantizar un “pool de riesgo” adecuado. “Ningún seguro funciona solo con personas, por ejemplo, enfermas. Un seguro tiene que tener un grupo de personas que se enferman y lo utilizan, y un grupo de personas que no. Si ese pool está relativamente equilibrado, el seguro es viable en largo plazo”.

El especialista también destacó que este modelo no busca replicar propuestas fallidas: “Acá lo que se está buscando es crear seguros complementarios que funcionen con Fonasa. Esto es, por ejemplo, un sistema que funciona en Australia. Australia tiene un sistema de seguro nacional, estatal, como sería nuestro Fonasa, y tiene seguros complementarios regulados que no discriminan ni por edad ni por preexistencias. Y esa es la clave de lo que se quiere implementar acá, es lo mismo”.

Said insistió en la relevancia política de esta reforma: “El Gobierno tiene que entender que se juega su legado en esto. Esto no es algo que puede… no es una simple licitación de esto, sino que en la práctica se está creando una nueva forma de financiar la salud”. También afirmó que el proceso requiere liderazgo al más alto nivel: “Creo que ya tiene que escalar a otro nivel político, tomar un rol más relevante de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, incluso el Presidente Gabriel Boric”.

Finalmente, subrayó la importancia de mantener una visión de largo plazo: “Ninguna reforma de salud es fácil de implementar. O sea, lo que estamos creando es, en la práctica, una nueva forma de financiar la salud. Es una gran reforma, no es una pequeña reforma”.