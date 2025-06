Jara se desmarca de Carmona: afirma que reactivación de agenda constitucional no está en su programa

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se desmarcó este sábado de los dichos del presidente de su colectividad, Lautaro Carmona, al afirmar que un nuevo proceso constituyente no forma parte de sus 20 medidas programáticas. La exministra del Trabajo fue enfática en sus redes sociales: “No haremos compromisos que no podamos cumplir”.

Sus declaraciones responden a las palabras de Carmona en entrevista con el programa Sin Filtros, donde expresó: “Sí. Sin duda (…). Yo espero que sí”, al ser consultado si le gustaría que Jara impulsara una nueva Constitución.

Una posición por la que ya había expresado su respaldo en marzo pasado (antes de que el PC decantara por Jara como su opción presidencial), cuando afirmó que una nueva Carta Magna era una de las “reformas políticas pendientes”, y que “lo que habría que replantearse agendar con urgencia es una nueva constitución, porque no hay nueva constitución”.

Ante la reintroducción de la agenda constitucional, la exministra del Trabajo salió a quitarle piso a través de X (anteriormente Twitter): “Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile. Hay otras urgencias y prioridades ciudadanas, lo tengo clarísimo y esas serán mis prioridades por las que trabajaré desde el día uno”.

