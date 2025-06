Lautaro Carmona tras desmarque de Jara por nueva constitución: “No hay ninguna contradicción”

Al Colegio Atenas de La Florida acudió esta mañana el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, a ejercer su derecho a sufragio, ocasión en la que llamó a la ciudadanía a concurrir a los centros de votación.

“Yo sé que hace frío, que siempre hay compromiso dominicales en casa, hay que ir primero a la feria a comprar… Pero va a haber tiempo de venir a votar. Es una oportunidad, un derecho que tienen todos quienes son ciudadanos”, arengó.

Posteriormente, el timonel del PC fue consultado sobre el distanciamiento que adoptó la candidata presidencial de su partido, Jeannette Jara, respecto de su intención de impulsar un nuevo proceso de reforma constitucional. “Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile. Hay otras urgencias y prioridades ciudadanas, lo tengo clarísimo y esas serán mis prioridades por las que trabajaré desde el día uno”, escribió la exministra del Trabajo en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en un cruce explícito entre las posturas de ambos.

En la ocasión, Carmona aseguró que “lo que ha dicho nuestra candidata, está haciendo un contrapunto respecto a algunos dichos míos que son imprecisos en cuanto a cita (…) Las formulaciones aquellas están dado en el contexto de quién va a dirigir el gobierno o el Estado de Chile si Jeannette Jara es la futura presidenta. Será ella y no el Partido Comunista, porque no dirigen los partidos, y ahí viene la cita de la Constitución: la aseveración respecto a si era necesario o no un cambio la relacionamos con que eso va a ocurrir cuando tengamos una mayoría capaz y que piensa igual y no antes. Entonces yo no tengo ninguna contradicción con lo que ha planteado Jeannette“.

En ese espíritu, puso el foco en la fase posterior a primarias: “Lo más importante hoy día es centrarse en lo que va a venir después y centrarse en lo inmediato, en que la gente vaya a votar (…) Llegamos al 29, llegamos con primaria y llegamos con cuatro candidaturas, y va a salir de aquí la candidatura unitaria de todo el sector, que es la coalición de gobierno donde espero yo se integren también otras fuerzas políticas que tienen identidades distintas a la derecha”.

Finalmente, y consultado sobre cómo proyecta la relaciones entre los partidos participantes de la primaria en virtud de los ataques cruzados entre los distintos comandos, el líder del PC afirmó que responden a las “vicisitudes propias de una contienda, una confrontación en que hay que elegir a uno o al otro, pero que no son antagónicas y sabremos deponer las cosas secundarias “.