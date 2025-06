Carmona (PC) advierte que sin la DC y el “centro” la derecha tiene el camino despejado

Tras la victoria de Jeannette Jara en la primaria presidencial del oficialismo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, puso el foco en la necesidad de construir una unidad amplia que no se limite a los actuales partidos de gobierno.

“La unidad debe ser la más ancha posible”, advirtió en diálogo con Radio Duna, y subrayó que “hay que hacer convocatorias hacia la Democracia Cristiana y otros sectores que puedan estar vinculados al centro, y también convocatoria al mundo de izquierda que no es parte de la coalición y que tiene un peso electoral que puede ser determinante”.

Carmona fue claro al señalar que el riesgo de no avanzar en esa dirección es abrirle el camino a la derecha. “De no fortalecer la propuesta que surge de una coalición de izquierda, centroizquierda y progresista, la derecha tiene el camino despejado”, alertó. Y agregó: “Que gane la derecha en Chile un gobierno, con todo lo que son los contenidos que ya exponen, particularmente el Partido Republicano, Socialcristiano, etcétera, es un abierto y público retroceso en muchas de las cuestiones que ha costado tanto poder avanzar como intereses de la mayoría”.

Sobre la situación de la Democracia Cristiana, Carmona expresó su confianza en que el partido termine sumándose al proyecto de unidad: “Tengo la expectativa de que el debate que surja en la Democracia Cristiana va a concluir en una posición muy contribuyente, de poner primero los intereses de la mayoría de la sociedad y levantar sobre la base de un programa convenido entre todos, un dique que impida la victoria de la derecha”, señaló.

El Consejo Nacional de la DC, instancia previa a la Junta Nacional que ratifica las decisiones y que había definido su apoyo a Carolina Tohá —quien sufrió una fuerte derrota en la primaria—, se reunirá este lunes para evaluar su posición tras la victoria de Jara. En declaraciones a El Mostrador, Nicolás Preuss, consejero nacional del partido, reiteró la distancia con la carta comunista, ya expresada por el presidente de la falange, Alberto Undurraga: “No vamos a estar con Jeannette Jara. Pensamos diametralmente opuesto, no somos lo mismo”.

Consultado por las tensiones programáticas y las diferencias que han surgido, especialmente en temas como la postura sobre Venezuela o la discusión constitucional, Carmona aseguró que no hay líneas rojas que pongan en riesgo la unidad: “No existen ‘intranzables’ en el Partido Comunista, y si existen, son comunes con el resto de la coalición”, afirmó.

Respecto a la primera vuelta, reconoció que “es sin ninguna duda mucho más exigente, más compleja, más complicada, pero no por eso no abordable y no vencible”.