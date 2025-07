Panel Ciudadano UDD: Jeannette Jara lidera preferencias para la primera vuelta

Este martes se publicó el primer sondeo presidencial post primarias oficialistas, correspondiente a Panel Ciudadano – UDD, el que marcó -por ahora- la consolidación de Jeannette Jara (PC) como la favorita de cara a la primera vuelta.

La candidata oficialista alcanzó un 26% de las preferencias, impulsada por los apoyos provenientes de las candidaturas de Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Gonzalo Winter (FA). Esto representa un incremento de 13 puntos respecto al sondeo de mediados de junio.

En segundo lugar quedó José Antonio Kast (23%) del Partido Republicano, seguido por Evelyn Matthei (19%) de Chile Vamos.

Más atrás aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 9% (-2), Franco Parisi (PDG) con 7% (+2), Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls con 2% cada uno, y Francesca Muñoz con 0%. Un 7% no sabe o no responde, mientras un 5% optaría por anular o no votar.

Sin embargo, en cuanto a los posibles escenarios de segunda vuelta, los resultados son adversos para la candidata comunista. Ante Kast, Jara obtendría un 34% frente al 46% del republicano, con un 20% de indecisos o votos nulos. Si el balotaje fuera entre Jara y Matthei, esta última se impondría con un 44% contra un 32% de Jara, mientras un 24% no respondería, anularía su voto o se abstendría.

Por último, en un enfrentamiento entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, el republicano lideraría con un 35% frente al 32% de Matthei, mientras el porcentaje de indecisos, nulos o abstenciones sería de un significativo 33%.