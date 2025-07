El mea culpa de Orellana: “Los resultados son peor de lo que esperaba”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, admitió que los resultados de las primarias presidenciales fueron peores de los que esperaba para el Frente Amplio (FA).

La autoridad realizó las declaraciones en una entrevista que publicó este sábado El Mercurio, a casi una semana que el diputado Gonzalo Winter (FA) resultara tercero con 8%, detrás de Jeannette Jara (PC, 60%) y Carolina Tohá (PPD, 28%).

“El hecho de haber tenido primarias hoy nos permite estar todos contentos porque tenemos una candidata. Eso es lo primero. Evidentemente los resultados de mi partido no fueron los esperados, sino que bastante peores“, afirmó.

Silencio directivo

Acto seguido, Orellana criticó que hasta el momento no se ha pronunciado mayormente sobre el resultado “ninguno de los líderes del comando ni del partido”, aparte del propio Winter, “que ha tenido una entereza y un compromiso con Jeanette Jara, que es notorio”.

“Entonces es difícil en la primera enlargarse con el análisis, pero los resultados son peores de lo que se esperaba. Por lo mismo lamento ser la primera y no poder decir, ‘como dijo mi directiva o como ya dijo el encargado de comando'”.

Añadió que además Jara “hizo una campaña espectacular”, mientras la del Frente Amplio “partió en un buen pie, pero fue perdiendo apoyos y no logró sumar nuevos apoyos”.

“Ahora hay un análisis, hay análisis muy interesados que parecen un acto fallido de algunos deseos, porque no vamos a desaparecer por perder una elección. Una derrota electoral no acaba con un proyecto político”.

Análisis

Orellana aseguró que “la campaña no fue correcta. Gonzalo era un buen candidato que partió en buen pie, pero si hay algo que caracteriza la victoria de Jara, es que ella supo expresar una voluntad de futuro y de esperanza que conecta sus atributos personales, algo que las otras candidaturas no lograron expresar”.

También dijo que era “un error enfrascarse tanto en la nostalgia de los 30 años como en la nostalgia del 2017, porque el Frente Amplio no es el mismo del 2017 y esa fue una falla solo de campaña y no de estrategia”.

“Nosotros vamos a tener el comité central el día martes, probablemente de ahí salga un análisis muy fino, pero la ausencia de una reflexión más pública permite que ese vacío se llene con análisis interesados en decir que nos acabamos o en buscar otros motivos al quedar terceros, porque no hay espacios vacíos en política”.

Por otra parte, admitió que “el sacar menos del 10% es una responsabilidad colectiva”.

“Nosotros somos un partido, por lo tanto, endosarle al del lado no me parece que sea una actitud colectiva. Quienes estamos en el Ejecutivo tenemos una responsabilidad. Quienes estuvieron en el Comando tienen una responsabilidad. El partido, sus militantes tienen una responsabilidad. Andar tirándola para el lado no es una forma en lo que yo al menos haga el análisis. Además, la directiva son siete personas”.

Parlamentarias

Orellana también se refirió a la elección parlamentaria.

“Para mí hay algo que es fundamental y lo he dicho varias veces, que es la lista única. Y eso es porque lo que está en riesgo en la elección parlamentaria es mucho más importante que cualquier partido y son los cuatro séptimos. Porque por mucho que se diga José Antonio, igual es Kast. Y por lo tanto, el sostener una fuerza parlamentaria es fundamental. No hay nadie que sea tan imprescindible en este momento como para que valga la pena tirar la lista única por la borda”.

La autoridad aseguró que los cuatro séptimos es el quórum necesario para que Kast “no haga su cambio refundacional del 2023”.

“Estamos en tiempos de alta fragmentación electoral y el mejor rendimiento posible está en la unidad. Eso incluye a la DC y a toda la coalición de gobierno”, dijo.

“Ahora lo que se requiere es una disciplina muy grande para priorizar las mejores apuestas del Frente Amplio. No voy a ser yo quien dicte eso, pero es lo que tienen que hacer todos, porque necesitamos una lista única y en ella no caben todos los que tienen ganas”.

Finalmente, respecto al legado del Presidente Gabriel Boric, Orellana afirmó que “la normalización política del país no tiene nada que ver con que no haya protestas”.

“Yo creo que ese es un análisis cerrado, porque efectivamente el de dialogar con las organizaciones sociales es una forma de gobernabilidad. También el que se haya retomado la capacidad de discutir políticamente tiene que ver mucho con el espíritu del presidente y con su trayectoria”, concluyó.