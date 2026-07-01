Presidente Kast y cifras económicas del país: “Tienen más de una luz de alerta”

El Presidente José Antonio Kast se refirió este miércoles al complejo escenario económico que enfrenta el país, luego de conocerse un nuevo retroceso del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), y sostuvo que los principales indicadores muestran “más de una luz de alerta”.

Desde Paraguay, donde desarrolla una visita oficial y firmó acuerdos de cooperación con el presidente Santiago Peña, el Mandatario destacó que fortalecer los vínculos comerciales y avanzar en materia de seguridad serán factores clave para recuperar el crecimiento económico.

“Chile hoy pasa por un momento complejo. Hemos visto cifras que tienen más de una luz de alerta”, afirmó Kast, en alusión al Imacec de mayo, que cayó 0,9%, además del aumento de la desocupación a 9,4% y del retroceso de 7,5% registrado por el Índice de Producción Industrial.

El jefe de Estado comparó la situación económica con una enfermedad que, a su juicio, no fue advertida a tiempo. “En momentos de bonanza, uno se olvida, y solo se acuerda cuando hay dolor. Uno se acuerda de la salud cuando está enfermo. Nos dimos cuenta tarde de que tenemos una enfermedad económica”, señaló.

Kast sostuvo que, en un contexto internacional complejo, Chile debe enviar una señal distinta a los mercados mediante el fortalecimiento de la integración regional.

“En este momento hay crisis a nivel mundial. Nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, indicó.

El Mandatario agregó que la cooperación en seguridad también resulta indispensable para impulsar el crecimiento económico, al señalar que la estabilidad es una condición necesaria para atraer inversiones.

En ese sentido, destacó el acuerdo suscrito con Paraguay en materia de combate al crimen organizado y concluyó que “sin seguridad, no hay libertad. Por eso, tenemos que avanzar en temas comerciales que van a brindar más trabajo, más posibilidades a nuestros compatriotas”.