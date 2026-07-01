Quiroz se pliega a presión del Senado y asiste a mesa política para salvar Ley Miscelánea

El Gobierno terminó entrando en la sala que había intentado evitar. A las 20:00 horas de este miércoles, la primera sesión de la mesa político-técnica por la Ley Miscelánea —o proyecto de “Reconstrucción Nacional”— seguía en desarrollo en la sede Santiago del Congreso, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya instalado en una instancia que hasta hace pocos días miraba con evidente distancia.

La reunión —que comenzó a las 18:30 horas— marca un giro en la estrategia del Ejecutivo respecto de la también llamada megarreforma, que venía enfrentando un escenario legislativo más estrecho de lo previsto tras su aprobación en general en el Senado. En ese contexto, la creación de una mesa ampliada de diálogo terminó imponiéndose como mecanismo para ordenar una tramitación que, en los hechos, ya no contaba con un cauce político suficiente dentro de las comisiones habituales.

A su llegada, Quiroz intentó despejar cualquier lectura política sobre el clima previo a la cita. Consultado por el impacto del rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, evitó cualquier evaluación del resultado y descartó entrar en controversias, subrayando que ha optado por mantenerse al margen de ese debate.

En cambio, el ministro puso el foco en la agenda legislativa en curso. Afirmó que ha mantenido conversaciones permanentes con distintos parlamentarios y que la lógica del Ejecutivo es ampliar las bases de apoyo al proyecto, que busca establecer un marco de reconstrucción y reactivación económica. Según dijo, la estrategia no pasa por negociaciones excepcionales, sino por un trabajo sostenido con senadores de distintos sectores.

Respecto del calendario legislativo, Quiroz fue categórico en sostener que los plazos están definidos desde hace tiempo, con urgencias ya establecidas, y que la tramitación se ajustará a ese cronograma sin modificaciones sustantivas.

El proyecto enfrenta un hito clave en su tramitación: el plazo para presentar indicaciones vence el lunes 6 de julio, lo que marca el cierre de la etapa en que el Ejecutivo y los parlamentarios pueden introducir cambios al texto antes de su discusión en particular en comisiones. Desde ese momento, la iniciativa avanza a una fase más acotada, donde la negociación política se traslada a la votación artículo por artículo.

La mesa de hoy es encabezada por el propio ministro junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y reúne a representantes del oficialismo y la oposición en una misma instancia de conversación política y técnica. Entre los asistentes se encuentran las senadoras Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS), además del senador Diego Ibáñez (FA), quien participa de manera telemática.

En el bloque oficialista destaca la presencia del senador Javier Macaya (UDI), mientras que desde el PPD participan los senadores Loreto Carvajal y Ricardo Celis, incorporaciones que se fueron consolidando en las horas previas a la instalación de la mesa.

Con la sesión aún en curso entrada la noche, la instancia busca fijar un marco de entendimiento político previo a la etapa de indicaciones, en un intento del Ejecutivo por evitar que la megarreforma avance fragmentada en el Congreso y bajo un escenario de negociación caso a caso que complejice aún más su tramitación.