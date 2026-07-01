¿Por qué el humor negro se tomó las redes sociales? Informe analiza fenómeno en conversación digital

El humor negro ha dejado de ser un fenómeno marginal para consolidarse como una de las expresiones más influyentes en la conversación digital actual. Así lo concluye el octavo informe de Corrientes Subterráneas, elaborado por el Laboratorio de Conversación Pública del Centro Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la Universidad Central, el que analiza cómo este tipo de humor se ha expandido en plataformas digitales y qué revela sobre transformaciones culturales en la sociedad contemporánea.

Según el estudio, el humor negro ya no puede entenderse únicamente como una forma de entretenimiento, sino que en los espacios digitales opera también como un mecanismo para procesar conflictos sociales, expresar malestar, desafiar normas culturales e incluso disputar posiciones de poder.

“Nuestro trabajo consiste en observar conversaciones que comienzan a expandirse en las profundidades de las redes sociales y que, de una u otra forma, terminan marcando tendencias socioculturales”, explicó Axel Callís, coordinador del área de Estudios de Opinión Pública del CDOP. “Más que seguir solo la agenda visible, buscamos detectar aquello que empieza a instalarse desde espacios menos evidentes de la conversación digital”, agregó.

Entre los principales hallazgos, la investigación identifica que el humor negro circula especialmente en torno a situaciones vergonzosas, la muerte, enfermedades, tragedias, política, género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, edad y clase social. En este ecosistema, los memes aparecen como el formato predominante, debido a su capacidad para condensar mensajes complejos en piezas visuales de rápida difusión.

La investigadora del Laboratorio de Conversación Pública, Consuelo Calderón, sostiene que el fenómeno refleja tensiones profundas en la sociedad. “Puede funcionar como un refugio emocional, pero también transformarse en una herramienta para la dominación simbólica”, advirtió.

El informe plantea además que su expansión obliga a replantear preguntas clave en la conversación pública: quién define de qué es aceptable reírse, dónde se trazan los límites entre la crítica, la sátira y la ofensa, y de qué manera influyen las redes sociales en esas definiciones.

Otro de los hallazgos destaca el rol de las plataformas digitales. Si bien el humor negro existe desde hace décadas, hoy alcanza una escala inédita debido a la velocidad de circulación de los contenidos y a la capacidad de los algoritmos para amplificarlos.

El estudio advierte, además, que no existe una definición única ni consensuada de humor negro, y que sus límites se construyen de manera permanente en la interacción entre quienes producen los contenidos, quienes los consumen y quienes los consideran ofensivos. Esta dinámica, señala el informe, refleja disputas culturales más amplias en la sociedad actual.

A través de Corrientes Subterráneas, el CDOP de la Universidad Central busca aportar al análisis de las conversaciones que emergen en el entorno digital y que, con el tiempo, terminan influyendo en la agenda pública y en la forma en que las personas se relacionan con la actualidad.

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