Matthei vuelve a la carga: advierte que el Gobierno puede quedar “de rodillas” frente al PDG

Lejos de bajar el tono, Evelyn Matthei encontró en el fracaso de la acusación contra Nicolás Grau una nueva oportunidad para golpear al Gobierno de José Antonio Kast. La excandidata presidencial volvió a la carga y advirtió que el Ejecutivo podría terminar “de rodillas” frente al Partido de la Gente (PDG) si pierde su mayoría en el Senado.

La nueva arremetida de la exabanderada de Chile Vamos llega en una semana marcada por sus choques con el oficialismo. Primero dinamitó el relato de unidad al afirmar que entre Chile Vamos y Republicanos “no existe una coalición”. Luego recibió una respuesta pública del ministro de Seguridad, Martín Arrau, tras cuestionar el plan del Gobierno contra la delincuencia. Ahora, volvió a instalar un diagnóstico incómodo para La Moneda: el verdadero riesgo para el Ejecutivo no estaba en Nicolás Grau, sino en las consecuencias políticas que puede tener el fracaso de futuras acusaciones constitucionales.

En conversación con Radio Pauta, Matthei sostuvo que la decisión de senadores de RN, la UDI e independientes de rechazar o abstenerse en la acusación contra Grau terminó protegiendo al propio gobierno de Kast. Su argumento fue estratégico. Explicó que existen tres senadores que habitualmente respaldan al oficialismo —Calisto, Flores y Kusanovic— y que enfrentan investigaciones judiciales. Si dos de ellos fueran desaforados, advirtió, el Ejecutivo perdería la mayoría en el Senado y cualquier acusación constitucional que llegara a esa instancia tendría muchas más posibilidades de prosperar.

“Hay tres senadores que generalmente votan con el oficialismo. Tres senadores que están amenazados por la justicia. Si dos de ellos son desaforados, el oficialismo pierde la mayoría en el Senado. Y, por lo tanto, si llega una acusación constitucional hasta el Senado, es posible que se apruebe”, alertó. Con ese escenario sobre la mesa, Matthei sostuvo que el Gobierno deberá impedir que futuros libelos superen la Cámara de Diputados, porque de lo contrario quedará dependiendo del PDG para salvar a sus ministros.

“Eso significa que tú tienes que parar cualquier acusación constitucional en la Cámara de Diputados para que no llegue al Senado, y eso se logra poniéndose de rodillas frente al Partido de la Gente”, afirmó.

La exalcaldesa insistió en que ese sería un escenario políticamente riesgoso, porque, a su juicio, el PDG ha demostrado actuar con lógica propia y no como un aliado permanente de ningún bloque. “Ellos tienen su propio camino. Quieren ser un partido bisagra que cobre donde pueda cobrar más”, sostuvo, recordando que la colectividad ya se alineó con la izquierda en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados.

Calisto, Flores, Kusanovic: “Esto es un juego de ajedrez”

El diagnóstico apunta a una inquietud que comienza a instalarse en el oficialismo. Actualmente, el Gobierno sostiene una mayoría estrecha en el Senado gracias al respaldo de Chile Vamos, independientes y parlamentarios que habitualmente votan con el Ejecutivo. Sin embargo, ese equilibrio podría modificarse si prosperan las investigaciones que afectan a senadores considerados afines, entre ellos Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic. En el caso de Calisto, además, su situación judicial escaló recientemente tras adquirir la calidad de acusado en la investigación por el caso de las denominadas “asesorías fantasmas”.

Matthei también aprovechó de enviar una señal a quienes criticaron a los senadores de Chile Vamos que rechazaron la acusación contra Grau. A su juicio, esa decisión no respondió a un respaldo al exministro, sino a una mirada de largo plazo para resguardar la estabilidad institucional y evitar que futuros ministros del actual gobierno enfrenten un escenario aún más adverso.

“Yo tengo la impresión que los actuales ministros debieran realmente agradecer a todos los senadores oficialistas que hoy no votaron a favor de la acusación”, sostuvo.

La exalcaldesa remató con una advertencia dirigida a quienes impulsan acusaciones constitucionales sin medir sus efectos futuros. Recordó que estos procesos han terminado golpeando a gobiernos de distintos signos políticos y sostuvo que entenderlos como episodios aislados es desconocer cómo funciona el poder.

“Esto es un juego de ajedrez. Tú me eliminas una pieza, yo te elimino otra. El que cree que cada acusación constitucional corre por carril propio, efectivamente le falta carrete político”, concluyó.

Las declaraciones de Matthei volvieron a incomodar a un oficialismo que aún intenta cerrar la fractura abierta entre Republicanos y Chile Vamos tras la fallida acusación contra Grau. Mientras desde el Partido Nacional Libertario responsabilizaron a Chile Vamos por impedir la destitución del exministro y Johannes Kaiser calificó como una estrategia equivocada el rechazo al libelo, desde el Partido de la Gente hicieron un llamado a terminar con las disputas internas del oficialismo y concentrarse en seguridad, empleo y costo de la vida. El resultado es un nuevo capítulo de tensión dentro del bloque que sostiene al gobierno de Kast, esta vez con Matthei advirtiendo que el mayor riesgo para La Moneda podría no estar en la oposición, sino en su propia fragilidad parlamentaria.