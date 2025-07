Jeannette Jara y bancada del FA le quitan el piso a Etcheberry: “La situación no es sostenible”

“Lamento mucho conocer los hechos que se han conocido últimamente, y creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado. La coherencia en este tipo de temas es muy relevante”, dijo la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, al ser consultada por la situación de Javier Etcheberry, director del SII.

Pese a la quitada de piso, desde el gobierno el ministro Mario Marcel optó por validar las explicaciones de Etcheberry. “El director nos ha hecho llegar un dossier con creo que son 14 documentos que fundamentan lo que él ha señalado. Nosotros vamos a revisar todo ese material que nos entregó el director para estar seguros de que efectivamente tomó todos los pasos, tomó todos los resguardos del caso”.

Con esas palabras el ministro de Hacienda hizo su primer acercamiento a la situación que acompleja al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry. Esto luego de que un reportaje de TVN revelara que no ha pagado hace 9 años las contribuciones de una casa ubicada en Paine, en la laguna de Aculeo. Algo que el aludido explicó a que intentó regularizar, sin éxito, la propiedad adecuadamente para cumplir con su obligación tributaria.

En conversación con T13 Radio, el ministro advirtió que, pese a que el problema de avalúos fiscales no actualizados es generalizado, el caso de Javier Etcheberry es particular porque, dada su posición como director del SII, tiene una responsabilidad especial no solo en la gestión del servicio sino también en su propio comportamiento como contribuyente.

Y si bien horas después aseguró desde La Moneda que el director del SII “cuenta con la confianza del Ejecutivo” para continuar a cargo del ente, las críticas que apuntan a terminar con su gestión continúan perfilándose. A las declaraciones desde la oposición (como las del diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, quien calificó la situación como “impresentable” e “incomprensible”, o del de Amarillos Andrés Jouannet, quien pidió que “por dignidad” debía renunciar), asoman también las del propio partido del Presidente Gabriel Boric, quien lo nombró vía Alta Dirección Pública en octubre pasado.

“Nosotros exigimos que las autoridades seamos los primeros en cumplir con la norma, con la ley y además demos el ejemplo. En esta materia, no se entiende que sea el órgano que hemos instado a fortalecer en sus fiscalizaciones el que sea dirigido por una persona que no ha cumplido con la norma“, lamentó Jorge Brito, a lo que añadió que, “más allá de su eventual o no renuncia, sentimos que el Servicio de Impuestos Internos tiene que dar el ejemplo para poder confiar y, de esa manera, dotarlo de mayores capacidades de fiscalización”.

Explicitando los deseos de su salida fue donde se posicionó su correligionario Diego Ibáñez: “No puede ser que el director del órgano fiscalizador de los impuestos hoy esté siendo cuestionado por no pagar sus propios impuestos. Yo creo que esta situación no es sostenible. Y en la medida en que avance esta investigación, y si es que él tiene responsabilidad, se le tiene que solicitar la renuncia“.

En esa línea aseveró que Etcheberry “no puede continuar dirigiendo el órgano fiscalizador del cobro de impuestos no pagando sus propios impuestos. Por tanto, que avance rápido esta investigación y que el gobierno tome cartas en el asunto rápidamente porque esto solamente alimenta el descrédito hacia las instituciones“.

Lorena Fries también estuvo entre quienes verbalizaron su descontento con la situación: “Ya hemos dicho una y otra vez que las autoridades públicas tienen que tener un cierto umbral (…) Entonces, mal momento para no haber cumplido con sus obligaciones como ciudadano. Uno se puede atrasar en el pago, pero en este caso es evidente que ha habido negligencia, más allá de las respuestas que pudiera haber dado el servicio de impuestos internos, que además es el órgano que dirige”.