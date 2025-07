Insulza emplaza a Landerretche por no apoyar a Jara y critica a “gente que no cumple compromisos”

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, se refirió a la candidatura de Jeannette Jara (PC) y a la crisis interna que ha generado en la colectividad tras el anuncio de Óscar Landerretche de no votar por la carta comunista, pese a su triunfo en las Primarias 2025.

En conversación con radio ADN, Insulza señaló que “ningún partido fue obligado a ir a la primaria. Los que participaron, entre otros, tienen que cumplir sus compromisos”.

Agregó que “ya basta de gente que no cumple sus compromisos. Por lo tanto, yo creo que todos los partidos tienen que estar a disposición”.

Respecto a Landerretche, el senador indicó que “yo entiendo que haya gente del partido que dice que no va a estar de servicio, lo cual no me parece demasiado aceptable, pero no refleja la opinión de su partido. Los partidos están cumpliendo su obligación”.

Sobre la demora en la presentación del programa de Jara, Insulza comentó que “a mí no me preocupa ni me angustia, francamente. No creo que eso sea problema. Esas cosas ocurren naturalmente, hay preocupación. Por cierto, a mí me gustaría conocer el programa, sobre todo en el plano económico“.

Finalmente, afirmó que “no estoy preocupado por la demora, porque eso siempre ocurre igual. Siempre ocurren igual, no son instantáneas, no es al día siguiente que se hagan las cosas”.