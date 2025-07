Sergio Bitar: “Es necesario” que Jara “dé pasos para ir garantizando una mirada progresista”

El exministro y expresidente del PPD, Sergio Bitar, abordó el momento político de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) y la necesidad de una propuesta que articule una visión progresista y socialdemócrata. Según Bitar, destacó la importancia de ampliar las señales hacia sectores moderados y reforzar un enfoque programático centrado en seguridad, crecimiento y derechos sociales.

“Es necesario en los pasos que dé Jara tiene que ir garantizando una mirada progresista”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que desea ver una “mirada social demócrata, de manera que no genere dudas”. Bitar valoró la apertura mostrada por Jara hacia la Democracia Cristiana y el mundo empresarial, calificándolo como una señal de que “quiere hacer una cosa distinta para el país”.

El dirigente reconoció que existen dudas dentro de su sector, alimentadas por posturas como las expresadas por el economista Óscar Landerretche. No obstante, señaló que decisiones como la marginación de Fernando Carmona, quien participó en la redacción del programa inicial, muestran un giro que “me hacen estar más esperanzado de que esas señales vayan ampliándose”.

Respecto a la declaración de 160 empresarios que manifestaron preocupación ante una eventual presidencia de Jara, Bitar sostuvo: “Eso es obvio que va a venir, y va a venir bastante más intenso después. Primero, porque hay un sector del país, y yo creo que bastante más extenso de lo que uno piensa, que está clavado el tema del anticomunismo. Es una cuestión cultural”.

A juicio del exministro, ese anticomunismo se remonta a la Guerra Fría y ha persistido en ciertos sectores. “Eso lo vamos a ver. La campaña del sector importante de la derecha en el tiempo próximo va a ser el anticomunismo”, señaló. Añadió que “hoy día no tiene nada que ver con lo que había en los años de la Guerra Fría”.

Bitar defendió la legitimidad de Jara como candidata: “Jeannette Jara es fruto de una primaria democrática, que debemos respetar los que entramos a esa primaria, me guste o no me guste. Lo que voy a hacer, si no me gusta, es pelear para que el programa de ella, el programa de la presidenta —que no es del PC, que no es la presidenta del Partido Comunista—, sea de un sector más amplio”.

Sobre la necesidad de articular un programa de gobierno sólido, sostuvo que este debe ser “una combinación de seguridad, de crecimiento, de derechos sociales, de mirada del mundo nuevo, de un desarrollo en que Chile sea un centro de producción de energía renovable”.

Consultado por la posibilidad de que surjan liderazgos relevantes que respalden a Jara, Bitar respondió: “Yo creo que sí, en la medida en que se entienda de que el programa no está hecho. Y todos los que participaron en la primaria, y toda la gente que debe ser escuchada, más allá de la primaria, vayan convergiendo en un conjunto de criterios”.

En relación con los desafíos del próximo gobierno, Bitar advirtió sobre los riesgos de un triunfo de José Antonio Kast, “porque una persona que se encierre en una mirada puramente del mercado, con menos sensibilidad social, que se encierra en una mirada de la presión policial sobre la criminalidad, que descuide los derechos humanos, puede generar un conflicto de otro tipo”.

Por último, destacó la necesidad de integrar el crecimiento económico como parte fundamental del programa: “Hay pocos economistas en ese sector que defiendan una tesis más de crecimiento, y tiene que tener una dosis de crecimiento, porque si no, no va a haber empleo, y si no hay empleo, no va a poder combatir ni la informalidad, ni va a poder levantar a la gente más pobre”.