“Mano firme” versus “mano inteligente”: Kast y Jara debaten sobre seguridad en ausencia de Matthei

Este jueves se desarrolló en Huechuraba un nuevo encuentro entre los aspirantes a La Moneda. Convocados por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el foro presidencial reunió a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (PC y carta oficialista).

El encuentro, realizado en el Día del Camionero, tuvo como gran ausente a Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien declinó asistir, según se informó, por temas de agenda. De esta forma, el hito se transformó en el primer duelo entre quienes, hasta ahora, lideran las encuestas: Kast y Jara.

La instancia de hoy —centrada en el futuro del transporte y la movilidad— permitió a los candidatos exponer sus propuestas, con un formato de 15 minutos por intervención, seguido por una ronda de preguntas. Pero el espacio no se limitó a diagnósticos sectoriales. Al igual que en el reciente “Salmón Summit” en Frutillar, el foro derivó en una confrontación directa entre Kast y Jara, quienes no escatimaron en críticas y emplazamientos.

Kast: seguridad, mano dura y desregulación

José Antonio Kast centró su discurso en la crisis de seguridad y el rol de los camioneros en la economía nacional. “Ustedes mantienen a Chile de pie las 24 horas del día”, dijo el candidato, quien evocó el caso de Byron Castillo, joven transportista asesinado en 2021: “Byron no alcanzó a conocer a sus hijos y paralizó Chile, a los camioneros. Pero la idea no es que ustedes tengan que paralizar, usar la fuerza en ocasiones como esta”.

En su diagnóstico, fue enfático: “El crimen organizado se ha tomado los barrios, algunas regiones y, por supuesto, las carreteras de nuestro país”, y aseguró que lo que ocurre en La Araucanía “es terrorismo, no violencia rural”. Kast criticó el enfoque del inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, recordando lo ocurrido con la exministra Izkia Siches: “Nos causa indignación cuando escuchan que hay que dialogar con terroristas, que hay que tratar con amor a los delincuentes (…) a los criminales no hay que tratarlos con amor, hay que tratarlos con justicia, pero con mano firme”.

El republicano también se hizo eco de una frase de Jara en el evento anterior, en que la exministra garantizó que “nadie les va a expropiar nada”. Kast ironizó: “Han escuchado muchas promesas, en todas las líneas, incluso que no los van a expropiar. El único compromiso que hago con ustedes es que vamos a recuperar la seguridad en Chile… No va a haber diálogo ni con criminales ni terroristas; sí con quienes quieren sacar a Chile adelante. Vamos a ser efectivos, no efectivas”.

En el plano económico, propuso un paquete de medidas que incluyó desregulación, rebaja de impuestos y una modernización de carreteras. “En temas de economía, es como que tuviéramos un camión con el freno”, dijo, añadiendo que su gobierno “va a recortar la grasa del Estado” y que “uno no puede obligar por decreto a que la gente avance sin darle la facilidad”.

Jara: “Mano inteligente” y experiencia de gobierno

La candidata oficialista, Jeannette Jara, apeló a su biografía y experiencia ejecutiva, distanciándose de las fórmulas de fuerza y eslogan. “Nací en cuna de mimbre… Nada me ha sido regalado”, dijo al comenzar su intervención. Puso en valor su gestión en el Ministerio del Trabajo: “Valoro enormemente el trabajo que pudimos hacer estos tres años, otorgando en la reducción de la jornada laboral (ley 40 horas), una perspectiva específica para el sector de transporte”.

Contrapuso su enfoque a la lógica de Kast: “De mí no van a encontrar solo eslogan; yo tengo claro que aquí hay que aplicar mano dura, pero no se aplica con eslogan, se aplica con medidas concretas. Por eso voy a aplicar mano inteligente, basada en experiencia de gobierno”.

En uno de los momentos más punzantes, Jara interpeló directamente al republicano: “Yo no he sido diputada como José Antonio, la pregunta es ¿cuál es el aporte que uno ha hecho en concreto?”. También puso el acento en la capacidad de implementar políticas: “Nosotros estamos llenos de ideas, el tema es quiénes son capaces de implementar esas ideas de mejor forma”.

En cuanto a sus prioridades, la candidata comprometió acelerar obras de conectividad como el puente de Chiloé y la doble pista en el norte, además de mayor infraestructura portuaria y logística. Y advirtió sobre las promesas tributarias de Kast: “Cuando les dicen que les van a bajar los impuestos, pregúntense ¿qué vamos a dejar de pagar con eso? ¿La PGU? ¿No vamos a construir carreteras? ¿La salud?”.

“Cuna de mimbre” y “Cuna de oro”

El tono subió en la ronda de preguntas. Kast ironizó con el origen social de Jara: “No sé quién habrá nacido en cuna de oro, la mía era un poquito mejor que de mimbre, quizás, pero era de madera”. Luego volvió a insistir en que “el terrorismo se combate, no se dialoga”.

Jara lo enfrentó con la Ley Lafkenche: “Tú aprobaste esa ley… y al menos yo, nunca la he invocado”, dijo. Kast respondió acusando abuso normativo: “Vamos a regular activamente para evitar el chantaje que se produce con esta ley”, y emplazó: “Y espero que te toque decirlo, que vas a trabajar para que nadie abuse de la ley”.

Cabe mencionar que la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, permite a comunidades indígenas solicitar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) con el fin de preservar usos y costumbres ancestrales. No obstante, en los últimos años ha recibido crecientes críticas desde el mundo gremial y productivo que acusa un impacto sobre el desarrollo de proyectos acuícolas y costeros.

En materia fiscal, la tensión se agudizó. Jara cuestionó la viabilidad del recorte tributario: “En nuestro país se gasta más de lo que ingresa… El presupuesto de Chile se gasta en pensiones mayoritariamente”. Kast, en cambio, reafirmó: “Lo que vamos a dejar de pagar son los apitutados, los operadores políticos, los convenios truchos”, lo que fue celebrado con aplausos por parte de los asistentes.

El debate fue intenso y de alto voltaje. Pero la silla vacía de Evelyn Matthei no pasó desapercibida. La carta de Chile Vamos, quien hasta hace poco encabezaba la mayoría de las encuestas, se marginó de un espacio de discusión pública con los otros candidatos.